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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , गुरुवार, 26 मार्च 2026 (23:55 IST)

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने दिए पाकिस्तानी झंडे लगे 10 तेल टैंकर, डील के लिए गिड़गिड़ाया

Donald Trump claim
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर नए दावे किए हैं। ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने देकर गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। उन्होंने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा कि ईरान सौदा करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मैं नहीं। 
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे सौदा करने की भीख मांग रहे हैं, और जिस किसी ने भी देखा है कि वहां क्या हो रहा है। वह समझ जाएगा कि वे सौदा क्यों करना चाहते हैं। लेकिन वे कहते हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं। वे मूर्ख नहीं हैं। 

ट्रंप का खार्ग द्‍वीप का सपना बरकरार

खबरों के अनुसार अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी हमला कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने वाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि यह सब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही गुप्त बातचीत का हिस्सा हो सकता है। 
उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें खुद इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खबरों में देखा कि तेल से भरे टैंकर होर्मुज के बीच से गुजर रहे हैं, तब उन्हें लगा कि कुछ असामान्य हो रहा है। उनके अनुसार, पहले 8 जहाजों की बात थी, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 10 हो गई।  Edited by : Sudhir Sharma
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