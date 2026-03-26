डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने दिए पाकिस्तानी झंडे लगे 10 तेल टैंकर, डील के लिए गिड़गिड़ाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर नए दावे किए हैं। ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने देकर गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। उन्होंने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा कि ईरान सौदा करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मैं नहीं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे सौदा करने की भीख मांग रहे हैं, और जिस किसी ने भी देखा है कि वहां क्या हो रहा है। वह समझ जाएगा कि वे सौदा क्यों करना चाहते हैं। लेकिन वे कहते हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं। वे मूर्ख नहीं हैं।