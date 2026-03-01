कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का अरब देशों को संदेश, सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा; कूटनीति से समाधान पर जोर

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत के नेताओं को व्यक्तिगत संदेश भेजकर इस चुनौतीपूर्ण दौर में उनके देशों की जनता के प्रति अपना सच्चा समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है। Kassym-Jomart Tokayev ने कजाकिस्तान के मित्र और भाईचारे वाले देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करने वाली सभी सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की।

अपने संदेश में उन्होंने कहा, “हमारा देश जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और सशस्त्र संघर्षों के समाधान के लिए केवल कूटनीतिक माध्यमों को ही प्राथमिकता देता है।”

राष्ट्राध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि कजाकिस्तान भाईचारे वाले अरब देशों को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ नियमित कार्यकारी संपर्क जारी रहने की उम्मीद जताई।