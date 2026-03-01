रविवार, 1 मार्च 2026
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  अंतरराष्ट्रीय
  4. kazakhstan president message to arab leaders condemns military actions supports diplomatic solution
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 1 मार्च 2026 (12:49 IST)

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का अरब देशों को संदेश, सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा; कूटनीति से समाधान पर जोर

Kazakhstan President message
कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत के नेताओं को व्यक्तिगत संदेश भेजकर इस चुनौतीपूर्ण दौर में उनके देशों की जनता के प्रति अपना सच्चा समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है। Kassym-Jomart Tokayev ने कजाकिस्तान के मित्र और भाईचारे वाले देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करने वाली सभी सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की।
अपने संदेश में उन्होंने कहा, “हमारा देश जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और सशस्त्र संघर्षों के समाधान के लिए केवल कूटनीतिक माध्यमों को ही प्राथमिकता देता है।”
राष्ट्राध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि कजाकिस्तान भाईचारे वाले अरब देशों को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ नियमित कार्यकारी संपर्क जारी रहने की उम्मीद जताई।
अटैक के बीच खामेनेई को सुरक्षित जगह भेजा, लोगों को घरों में रहने के निर्देश, क्‍या है इजरायल का ‘ऑपरेशन शील्‍ड ऑफ जुदाह?

अटैक के बीच खामेनेई को सुरक्षित जगह भेजा, लोगों को घरों में रहने के निर्देश, क्‍या है इजरायल का ‘ऑपरेशन शील्‍ड ऑफ जुदाह?बातचीत के बीच इजरायल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बम धमाके हो रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के अल जजीरा को दिए गए बयान के मुताबिक ईरान पर किए गए हमले अमेरिका और इजराइल की जॉइंट सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है।

यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को सीएम योगी का होली का उपहार

यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को सीएम योगी का होली का उपहारमुख्‍यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी की

इजराइली एयरस्ट्राइक का कहर, ईरान का स्कूल बना कब्रिस्तान, 57 मासूम लड़कियों की मौत (वीडियो)

इजराइली एयरस्ट्राइक का कहर, ईरान का स्कूल बना कब्रिस्तान, 57 मासूम लड़कियों की मौत (वीडियो)Israeli strike on Minab school: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इजराइली वायुसेना द्वारा मिनाब स्थित एक स्कूल को निशाना बनाकर किए गए हमले में 57 स्कूली लड़कियों की मौत हो गई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब स्कूल परिसर में बच्चे मौजूद थे। मलबे से निकलती मासूमों की लाशों और बिखरी हुई किताबों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है।

ईरान पर अमेरिका-इजराइल का बड़ा हमला : क्या मोदी की यात्रा और 'स्ट्राइक' की टाइमिंग महज इत्तेफाक है?

ईरान पर अमेरिका-इजराइल का बड़ा हमला : क्या मोदी की यात्रा और 'स्ट्राइक' की टाइमिंग महज इत्तेफाक है?Israel Iran War 2026: पश्चिम एशिया (West Asia) के समीकरण रातों-रात बदल गए हैं। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका का एक 'संयुक्त हमला' है। इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस ऑपरेशन की 'टाइमिंग' को लेकर हो रही है।

गुजरात की 5.5 लाख बेटियों को दी जाएगी मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन

गुजरात की 5.5 लाख बेटियों को दी जाएगी मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनFree cervical cancer vaccine: गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने बेटियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने विधानसभा में घोषणा की कि गुजरात की लगभग 5.5 लाख बेटियों को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका (वैक्सीन) मुफ्त में दिया जाएगा।

Ayatollah Khamenei की मौत के बाद दुनिया में क्या बदलेगा? मध्य पूर्व से वैश्विक राजनीति तक बड़े संकेत

Ayatollah Khamenei की मौत के बाद दुनिया में क्या बदलेगा? मध्य पूर्व से वैश्विक राजनीति तक बड़े संकेतईरान की धार्मिक सत्ता की कई दशकों से केंद्रीय धुरी रहे अयातुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका और इजराइल के साझा सैन्य अभियान में उनके मारे जाने के बाद मध्यपूर्व में हिंसा की आशंकाएं बढ़ गई है। खामनेई के शासन काल में ईरान दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह था जो हिजबुल्ला,हमास और हुती जैसे आतंकी संगठनों को मजबूती देता रहा,वहीं पश्चिम के लिए संकट बढ़ाता रहा।

Ayatollah Ali Khamenei की मौत पर भारत में कई जगह प्रदर्शन, Sanjay Singh बोले- एक युग का अंत

Ayatollah Ali Khamenei की मौत पर भारत में कई जगह प्रदर्शन, Sanjay Singh बोले- एक युग का अंतईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया है। भारत में जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन में कई महिलाएं रो दी। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने खामनेई की मौत को एक युग का अंत बताया है।

Ayatollah Ali Khamenei का निधन: मध्य पूर्व की सियासत में भूचाल, ईरान के बाद अब क्या?

Ayatollah Ali Khamenei का निधन: मध्य पूर्व की सियासत में भूचाल, ईरान के बाद अब क्या?ईरान के सरकारी मीडिया और वैश्विक समाचार एजेंसियों ने पुष्टि की है कि ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) अयातुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई (86 वर्ष) का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना अमेरिका और इसराइल द्वारा किए गए हालिया हवाई हमलों के बाद हुई है। ईरान सरकार ने देश में 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है।

CM धामी का ऐलान, देश को बदनाम करने वालों को देवभूमि के लोग दिखाएंगे बाहर का रास्ता

CM धामी का ऐलान, देश को बदनाम करने वालों को देवभूमि के लोग दिखाएंगे बाहर का रास्ताउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बहुत बड़ा टूलकिट, अर्बन नक्सल और व्यवस्था विरोधी गैंग है जो देश विरोधी काम करने में पीछे नहीं हटते हैं। एआइ समिट में सभी ने इसे देखा कि किस प्रकार से भारत को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन करवाया गया।

ईरान ने तेज किए हमले, दी केमिकल हमले की धमकी, UP बेस पर 4 मिसाइल और 12 ड्रोन से हमला, अब तक क्या-क्या पता है

ईरान ने तेज किए हमले, दी केमिकल हमले की धमकी, UP बेस पर 4 मिसाइल और 12 ड्रोन से हमला, अब तक क्या-क्या पता हैईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की इजरायली और US हमलों में मौत हो गई है। ईरान में 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई है। ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। कतर में 11 जगहों पर धमाके हुए हैं। दोहा से लेकर दुबई तक कई जगहों पर धमाके हुए हैं। खामेनेई की मौत के बाद तेहरान यूनिवर्सिटी के सामने भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वे खामेनेई की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Webdunia
समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

