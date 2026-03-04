10:30 AM, 4th Mar

सभी देशवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। रंग और उमंग से भरा यह त्योहार सबके लिए खुशियों की बहार लेकर आए। हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता के रंगों की बौछार हो, यही कामना है। — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2026

देशभर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सभी देशवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं।