Latest News Today Live Updates in Hindi : देशभर में आज रंगों का त्योहार होली हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहरों से गांव तक लोग रंग और गुलाल से सराबोर दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत सभी दिग्गजों ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। पल पल की जानकारी...
10:35 AM, 4th Mar
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर की गोशाला में गायों और बछड़ों के साथ होली खेली। भगवान नरसिंह जी की भव्य शोभायात्रा में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई।
10:32 AM, 4th Mar
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'समस्त देशवासियों को होली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, सभी अमन-चैन के साथ रहें यही होली के पावन पर्व पर मेरी कामना है।'
10:30 AM, 4th Mar
देशभर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सभी देशवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। रंग और उमंग से भरा यह त्योहार सबके लिए खुशियों की बहार लेकर आए। हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता के रंगों की बौछार हो, यही कामना है।