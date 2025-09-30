मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. Airtel Business forms strategic partnership with Swift Navigation
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (17:59 IST)

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel
एयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
 
 कहा गया है कि यह सेवा मानक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) की तुलना में सटीकता में 100 गुना तक सुधार करेगी। स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एयरटेल बिजनेस की विशेष साझेदारी स्काईलार्क को एयरटेल के पूरे देश में फैले 4जी/5जी नेटवर्क के साथ जोड़ेगी। कई उद्योग इस उच्च-सटीकता वाली सेवा का उपयोग टोल, आपातकालीन प्रतिक्रिया, डिजिटल मैपिंग, निर्माण, यूटिलिटी सेवाओं और बेड़ा प्रबंधन जैसे एप्लिकेशन्स को सशक्त बनाने के लिए कर सकेंगे।
 
एयरटेल बिजनेस के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरत सिन्हा ने कहा, "भारत जैसे देश में जहां संकरी और बेतरतीब गलियां और छोटी गलियां हैं, हर सेंटीमीटर एक सटीक स्थान या पते की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर आपात सेवाओं के लिए। स्विफ्ट नेविगेशन के साथ साझेदारी करके हमें देश की पहली क्लाउड-आधारित, एआई/एमएल-संचालित जीएनएसएस सुधार सेवा शुरू करने पर गर्व है, जो सेंटीमीटर-स्तर की सटीकता प्रदान करती है। यह अग्रणी तकनीक न केवल आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में क्रांति लायेगी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए नये मानक स्थापित करेगी, बल्कि उपग्रह-आधारित टोल संग्रह जैसे उपयोग के मामलों में नवाचारों को भी गति देगी।"
 
स्विफ्ट नेविगेशन के उत्पाद एवं विपणन के कार्यकारी उपाध्यक्ष होल्गर इप्पाच ने कहा, "स्काईलार्क को भारत में लाने के लिए एयरटेल के साथ साझेदारी करके हमें बेहद खुशी हो रही है। आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) समाधानों और सेवाओं में एयरटेल की उपस्थिति का लाभ उठाकर, हम देश भर के व्यवसायों और डेवलपर्स को स्वचालन और स्वायत्तता के लिए सटीक पोजिशनिंग को सहजता से अपनाने में सक्षम बना रहे हैं। इनपुट एजेंसियां
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिशउत्तरप्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने कथित तौर पर ‘हिंसक जिहाद’ के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से ‘मुजाहिदीन आर्मी’ बनाने की साजिश रचने के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया।

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असरअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक और इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए पोस्ट में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को विदेशी प्लेयर्स ने चुरा लिया है। ट्रंप के इस ऐलान से भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव पड़ेगा।

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्ताव

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्तावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर, 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में 'ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली' (अवास) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। 'अवास' प्रणाली एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है।

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पार

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पारराष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत 7,000 रुपए उछलकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोना भी मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच 1,500 रुपए चढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते रहते हैं। हालांकि भारत इसे दावे को लेकर हमेशा इंकार करता आया है। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश को बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए उनका नामांकन नोबेल के लिए किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ हमारी जंग रुकवा दी थी।

और भी वीडियो देखें

सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगल

सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगलएकलव्‍य गौड़ और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सराफा और सीतलामाता बाजार पोस्‍टर और बैनर लगाए हैं। इन पोस्‍टरों पर लिखा गया है जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध। बता दें कि इस तरह के पोस्‍टर और बैनर सराफा और सीतलामाता बाजार में कई जगह लगाए गए हैं।

Stock Market Closed : बाजार लगातार 8वें दिन नुकसान में, सेंसेक्स 97 अंक टूटा, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट

Stock Market Closed : बाजार लगातार 8वें दिन नुकसान में, सेंसेक्स 97 अंक टूटा, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावटविदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और नीतिगत दर पर रिजर्व बैंक के फैसले से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार आठवें दिन भी गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स में 97 अंक और निफ्टी में 24 अंक की गिरावट रही।

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेक

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेकचुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग जल्द ही इसके आंकड़े का विवरण जारी करेगा। चुनाव आयोग द्वारा SIR के आलोक में दिनांक 30.09.2025 को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। एसआईआर को लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा।

विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ है

विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ हैHema Malini on Vijay rally stampade : भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में कुछ तो गड़बड़ लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं।

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी की

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कीLatest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव से फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी। लोग आयोग द्वारा जारी की गई लिंक के जरिए वोटिर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पल पल की जानकारी...

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com