शनिवार, 22 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 22 नवंबर 2025 (13:23 IST)

ग्रेच्युटी, सेहत से लेकर सैलरी तक लेबर कोड की 10 खास बातें

labour code
Labour Code 2025 news in hindi : देश में शुक्रवार से केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड देशभर में लागू हो गए हैं। इन कोड्स का सीधा असर देश के 40 करोड़ से अधिक कामगारों, कर्मचारियों और एंप्लायर्स पर पड़ेगा। ग्रेच्युटी, ईएसआईसी और सैलरी तक इन 10 बातों का क्या होगा आप पर असर...
 
सैलरी : नया लेबर कोड लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले। 
 
पीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ेगा : जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो कर्मचारी और कंपनी दोनों का ही पीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद अच्छा पैसा मिल सकेगा।
 
1 साल में ग्रेच्युटी :  नया लेबर कोड लागू होने से पहले तक कर्मचारी को 5 साल में ग्रेच्युटी मिलती थी। अब 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी मिल सकती है। ALSO READ: नए लेबर कोड से कैसे बदलेगा कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर?
 
छुट्टी और ओवरटाइम को लेकर बदले नियम : अब साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मी सालाना छुट्टी लेने का हकदार होगा। हर दिन 8 से 12 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम होगा। ओवरटाइम करने पर दोगुने वेतन का प्रावधान किया गया है। 
 
फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को बड़ा फायदा : नए लेबर कोड में फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मियों के बराबर वेतन, छुट्टी, चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा के साथ पांच वर्ष के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी का हकदार बनाया गया है।
 
labour code
सेहत पर ध्यान : इसमें 40 वर्ष के अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप का प्रावधान किया गया है। जिन संस्थानों में 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं उन्हें भी ईएसआईसी का फायदा मिलेगा।
 
सुरक्षा समितियां : 500 से अधिक कामगारों वाली जगहों पर जरूरी सुरक्षा समितियां होंगी, जिससे जवाबदेही बेहतर होगी। छोटी यूनिट के लिए रेगुलेटरी बोझ कम होगा। ALSO READ: Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगा

शीघ्र समाधान पर जोर : लेबर कोड में विवाद के शीघ्र समाधान पर जोर है। इसमें दो सदस्यों वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण होंगे और सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प होगा। 

ये लोग भी नए लेबर कोड में शामिल : आडियो-विजुअल व डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और आडियो-विजुअल कामगारों को भी नए लेबर कोड का हिस्सा बनाया गया है।
 
गिग वर्क, प्लेटफार्म वर्क और एग्रीगेटर्स को किया परिभाषित : ‘प्लेटफार्म वर्क’ व ‘एग्रीगेटर्स’ को पहली बार लेबर कोड में परिभाषित करते हुए सभी गिग वर्कस को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रविधान किया गया है। इसके लिए एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत योगदान करना होगा। खदान मजदूरों समेत खतरनाक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी आन-साइट सेफ्टी मानिटरिंग के मानक तय किए गए हैं।
Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेशTejas Fighter Jet Crashes During Dubai Air Show दुबई एयर शो में बड़ा हादसा हुआ। एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन के दौरान तेजस क्रैश हो गया है। इस हादसे पर भारतीय वायुसेना का बयान आया है। इसमें कहा है गया है कि दुबई एयर शो में इंडियन एयर फोर्स का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये हादसा उस समय हुआ जब भीड़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था।

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पास

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पासBihar cabinet list: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्‍यमंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रियों को विभाग बांटने के मामले में भाजपा की ज्यादा चली। नीतीश को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग छोड़ना पड़ा, यह विभाग अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है।

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगा

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगादेश में आज से केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड देशभर में लागू हो गए हैं, जिन्हें आजादी के बाद श्रमिकों के हित में किए गए सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए लेबर की सबसे बड़ी बात है कि अब सिर्फ एक साल में ही उन्हें ग्रेच्युईटी का फायदा मिलेगा। यह बेनिफिट फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है।

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछ

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछSamsung Galaxy Tab A11 : सैमसंग ने नए गैलेक्सी टैब A11 के लॉन्च की तारीख को कन्फर्म किया है जो अगले हफ्ते इस भारत में लॉन्च होगा। हालांकि यह मॉडल पहले ही ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। गैलेक्सी टैब A11 कई AI फीचर्स लेकर आने वाला है। सैमसंग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा।

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसी

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसीMaharashtra News : महाराष्ट्र के मुंबई से दो खबरें आपको विचलित कर देगी। पहली शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर 13 वर्ष की छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। वहीं दूसरी में ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई से क्षुब्ध होकर छात्र ने घर में फांसी लगा लगी।

ट्रंप के पीस प्लान ने बढ़ाई जेलेंस्की की मुश्‍किल, जानिए क्या कहा?

ट्रंप के पीस प्लान ने बढ़ाई जेलेंस्की की मुश्‍किल, जानिए क्या कहा?Donald Trump news in hindi : रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर वे ट्रंप की योजना का समर्थन करते हैं तो सम्मान खो देंगे और विरोध करते हैं तो अहम पार्टनर खोने का खतरा है।

दिल्ली-NCR में मौसम की डबल मार, प्रदूषण के साथ ठंड ने किया परेशान

दिल्ली-NCR में मौसम की डबल मार, प्रदूषण के साथ ठंड ने किया परेशानDelhi-NCR Weather Update News : राजधानी क्षेत्र (NCR) मौसम की डबल मार झेल रहा है। यहां प्रदूषण के साथ ही ठंड ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जबकि घनी धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा। कई इलाकों में एक्यूआई 400–450 के पार रिकॉर्ड हुआ, जिससे सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है।

ग्रेच्युटी, सेहत से लेकर सैलरी तक लेबर कोड की 10 खास बातें

TMC नेता हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद, बयान पर बवाल

TMC नेता हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद, बयान पर बवालBabri Masjid West Bengal : तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने एक विवादित बयान देते हुए ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की है। बयान पर बवाल मच गया। भाजपा ने इसे धर्म की राजनीति बताया है।

Weather Update : ठंड ने पकड़ी रफ्तार, उत्‍तर भारत में सर्दी का कहर, दिल्ली में प्रदूषण हावी

Weather Update : ठंड ने पकड़ी रफ्तार, उत्‍तर भारत में सर्दी का कहर, दिल्ली में प्रदूषण हावीWeather Update News : देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के साथ-साथ तापमान भी गिर रहा है, जबकि यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर दिख रहा है। दक्षिण भारत में कई जगह बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
