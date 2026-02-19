Latest News Today Live Updates in Hindi : पुणे के शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, कई घायल। घायलों को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पल पल की जानकारी...

पुणे के शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, कई लोग घायल। घायलों को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसपी ग्रामीण संदीप सिंह गिल ने कहा, शिवनेरी किले पर जो शिव जन्म स्थान है, कल से ही लोग यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं और दर्शन रात भर जारी रहे...लोग जल्दबाजी में नीचे उतर रहे थे और उनको ऐसा करने से रोका भी गया लेकिन इस दौरान एक लड़के का पैर फिसल गया। उसके कारण 7-8 लोग सीढ़ियों पर गिर गए और उनमें से 3 लोगों को पैर में चोट लगी है।