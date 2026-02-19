गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 19 February 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (09:11 IST)

शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, कई घायल

shivneri : birthplace of Shivaji Maharaj
Latest News Today Live Updates in Hindi : पुणे के शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, कई घायल। घायलों को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पल पल की जानकारी... 


08:56 AM, 19th Feb
पुणे के शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, कई लोग घायल। घायलों को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसपी ग्रामीण संदीप सिंह गिल ने कहा, शिवनेरी किले पर जो शिव जन्म स्थान है, कल से ही लोग यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं और दर्शन रात भर जारी रहे...लोग जल्दबाजी में नीचे उतर रहे थे और उनको ऐसा करने से रोका भी गया लेकिन इस दौरान एक लड़के का पैर फिसल गया। उसके कारण 7-8 लोग सीढ़ियों पर गिर गए और उनमें से 3 लोगों को पैर में चोट लगी है।

08:32 AM, 19th Feb
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में दुनिया के नेताओं का स्वागत करेंगे और सुबह करीब 9.15 AM बजे एक फैमिली फोटो ली जाएगी।
-प्रधानमंत्री इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे, जो सुबह करीब 9.40 AM बजे शुरू होगी। इसके बाद वे सुबह करीब 10.25 बजे सेरेमनी को एड्रेस करेंगे।

08:31 AM, 19th Feb
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer को सलाह दी है कि वे हिंद महासागर स्थित रणनीतिक द्वीप Diego Garcia को 100 साल की लीज़ पर देने जैसी ‘कमजोर’ डील न करें। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई में डिएगो गार्सिया और RAF Fairford जैसे एयरफील्ड अमेरिका के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। ALSO READ: ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी: डिएगो गार्सिया मत छोड़ो
इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'

Who is Neha Singh : नेहा सिंह कौन हैं, AI इम्पैक्ट समिट में 'रोबोडॉग' से चर्चाओं में, Galgotias University ने झाड़ा पल्ला

Who is Neha Singh : नेहा सिंह कौन हैं, AI इम्पैक्ट समिट में 'रोबोडॉग' से चर्चाओं में, Galgotias University ने झाड़ा पल्लागलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में कम्युनिकेशंस विभाग की प्रमुख (हेड ऑफ डिपार्टमेंट) हैं। वह कोर टेक्निकल फैकल्टी का हिस्सा नहीं हैं। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। विवाद के बाद मीडिया बातचीत में नेहा सिंह ने कहा कि उन्हें रोबोट के विकास से जुड़ी तकनीकी जानकारियों की पूरी जानकारी नहीं थी।

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टर

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टरभारतीय सिनेमा में अक्सर फिल्मों के जाति आधारित शीर्षकों और कहानियों को लेकर विवादों होते रहते हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' को लेकर हंगामा मचा था। अब एक नई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' विवादों में आ गई है। उत्तर प्रदेश के संभल और फिरोजाबाद जिले में यादव समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

तीसरे विश्वयुद्ध की आहट? ईरान के साथ आए रूस-चीन, हॉर्मुज की खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती से मचा हड़कंप! शुरू किया घातक अभ्यास

तीसरे विश्वयुद्ध की आहट? ईरान के साथ आए रूस-चीन, हॉर्मुज की खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती से मचा हड़कंप! शुरू किया घातक अभ्यासIran Russia China Alliance: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की तीन बड़ी ताकतों -ईरान, रूस और चीन- ने हॉर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रूस और चीन ने अपने घातक जंगी जहाज ईरान के तट पर भेज दिए हैं, जहां वे त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026' (Maritime Security Belt 2026) में हिस्सा ले रहे हैं।

Porn Star बनने की सनक में पति की घिनौनी करतूत, पत्नी का अश्लील वीडियो रिश्तेदारों को WhatsApp किया

Porn Star बनने की सनक में पति की घिनौनी करतूत, पत्नी का अश्लील वीडियो रिश्तेदारों को WhatsApp कियामध्य प्रदेश के रीवा में शर्मनाक वारदात: 'पोर्न स्टार' बनने की सनक में पति ने पत्नी का प्राइवेट वीडियो रिश्तेदारों को भेजा और सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।

लखनऊ में CM योगी-भागवत में 40 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयास

लखनऊ में CM योगी-भागवत में 40 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयासआरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी 40 मिनट तक मुलाकात की। मीडिया खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जो RSS के शताब्दी वर्ष के आउटरीच के तहत लखनऊ के दो दिन के दौरे पर हैं।

जर्मनी में बदली अमेरिका की छवि: ट्रंप की नीतियों से टूटा भरोसा, ‘शांति के लिए खतरा’ करार

जर्मनी में बदली अमेरिका की छवि: ट्रंप की नीतियों से टूटा भरोसा, ‘शांति के लिए खतरा’ करारनए सर्वे के मुताबिक जर्मनी के दो-तिहाई लोग अब अमेरिका को रूस और चीन के साथ विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। Donald Trump की नीतियों, नाटो पर बयानों और आक्रामक टैरिफ फैसलों ने जर्मन जनता के बीच अमेरिका की साख को गहरा नुकसान पहुंचाया है।

ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी: डिएगो गार्सिया मत छोड़ो

ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी: डिएगो गार्सिया मत छोड़ोअमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिटेन को डिएगो गार्सिया को नहीं छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ भी यहां मौजूद एयरफिल्ड का इस्तेमाल जरूरी हो सकता

PM मोदी से मिले सुंदर पिचाई, AI सेक्टर में Google के सहयोग पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा

PM मोदी से मिले सुंदर पिचाई, AI सेक्टर में Google के सहयोग पर हुई महत्वपूर्ण चर्चाएआई इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल होने भारत आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीडिया खबरों के मुताबिक इस दौरान सुंदर पिचाई ने कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ बातचीत की।

इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।
