Latest News Today Live Updates in Hindi : पुणे के शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, कई घायल। घायलों को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पल पल की जानकारी...
08:56 AM, 19th Feb
पुणे के शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, कई लोग घायल। घायलों को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसपी ग्रामीण संदीप सिंह गिल ने कहा, शिवनेरी किले पर जो शिव जन्म स्थान है, कल से ही लोग यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं और दर्शन रात भर जारी रहे...लोग जल्दबाजी में नीचे उतर रहे थे और उनको ऐसा करने से रोका भी गया लेकिन इस दौरान एक लड़के का पैर फिसल गया। उसके कारण 7-8 लोग सीढ़ियों पर गिर गए और उनमें से 3 लोगों को पैर में चोट लगी है।
08:32 AM, 19th Feb
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में दुनिया के नेताओं का स्वागत करेंगे और सुबह करीब 9.15 AM बजे एक फैमिली फोटो ली जाएगी।
-प्रधानमंत्री इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे, जो सुबह करीब 9.40 AM बजे शुरू होगी। इसके बाद वे सुबह करीब 10.25 बजे सेरेमनी को एड्रेस करेंगे।
08:31 AM, 19th Feb
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer को सलाह दी है कि वे हिंद महासागर स्थित रणनीतिक द्वीप Diego Garcia को 100 साल की लीज़ पर देने जैसी ‘कमजोर’ डील न करें। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई में डिएगो गार्सिया और RAF Fairford जैसे एयरफील्ड अमेरिका के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। ALSO READ: ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी: डिएगो गार्सिया मत छोड़ो