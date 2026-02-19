गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. donald trump warns uk not to lease diego garcia amid iran tensions
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (08:04 IST)

ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी: डिएगो गार्सिया मत छोड़ो

donald trump eyes on diego gracia
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer को सलाह दी है कि वे हिंद महासागर स्थित रणनीतिक द्वीप Diego Garcia को 100 साल की लीज़ पर देने जैसी ‘कमजोर’ डील न करें। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई में डिएगो गार्सिया और RAF Fairford जैसे एयरफील्ड अमेरिका के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। 

ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, 'मैं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से कह रहा हूं कि जब देशों की बात आती है तो लीज अच्छी नहीं होतीं और वह डिएगो गार्सिया पर अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ 100 साल की लीज पर साइन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक रूप से मौजूद है। 
 
उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा रिश्ता मज़बूत और शक्तिशाली है और यह कई सालों से है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्टारमर इस ज़रूरी आइलैंड पर उन एंटिटीज के दावों से कंट्रोल खो रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी पता नहीं चला। हमारी राय में, वे मनगढ़ंत हैं।

अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है डिएगो गार्सिया?

डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में स्थित एक अहम सैन्य ठिकाना है, जहां से अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य गतिविधियां संचालित होती रही हैं।

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान डील न करने का फैसला करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ड में मौजूद एयरफील्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो सकता है, ताकि एक बहुत अस्थिर और खतरनाक सरकार के संभावित हमले को खत्म किया जा सके — एक ऐसा हमला जो संभावित रूप से यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ दूसरे दोस्त देशों पर भी किया जा सकता है।
 

यूके के लिए लड़ने के लिए अमेरिका तैयार

उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को, किसी भी वजह से, डिएगो गार्सिया पर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए, एक कमजोर, ज्यादा से ज्यादा, 100 साल की लीज़ पर साइन करके। यह जमीन U.K. से नहीं छीनी जानी चाहिए और अगर ऐसा होने दिया गया, तो यह हमारे महान साथी के लिए एक कलंक होगा।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि हम U.K. के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार, इच्छुक और सक्षम रहेंगे, लेकिन उन्हें वोकिज़्म और उनके सामने आने वाली दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूत रहना होगा। डिएगो गार्सिया को मत छोड़ो!
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'

इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इन दिनों भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के तीसरे दिन मुख्य अतिथियों में भी शामिल हैं। अपने दौरे के बीच मैक्रों ने मुंबई में पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की। इसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक फोटो भी शेयर की।

Who is Neha Singh : नेहा सिंह कौन हैं, AI इम्पैक्ट समिट में 'रोबोडॉग' से चर्चाओं में, Galgotias University ने झाड़ा पल्ला

Who is Neha Singh : नेहा सिंह कौन हैं, AI इम्पैक्ट समिट में 'रोबोडॉग' से चर्चाओं में, Galgotias University ने झाड़ा पल्लागलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में कम्युनिकेशंस विभाग की प्रमुख (हेड ऑफ डिपार्टमेंट) हैं। वह कोर टेक्निकल फैकल्टी का हिस्सा नहीं हैं। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। विवाद के बाद मीडिया बातचीत में नेहा सिंह ने कहा कि उन्हें रोबोट के विकास से जुड़ी तकनीकी जानकारियों की पूरी जानकारी नहीं थी।

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टर

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टरभारतीय सिनेमा में अक्सर फिल्मों के जाति आधारित शीर्षकों और कहानियों को लेकर विवादों होते रहते हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' को लेकर हंगामा मचा था। अब एक नई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' विवादों में आ गई है। उत्तर प्रदेश के संभल और फिरोजाबाद जिले में यादव समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

तीसरे विश्वयुद्ध की आहट? ईरान के साथ आए रूस-चीन, हॉर्मुज की खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती से मचा हड़कंप! शुरू किया घातक अभ्यास

तीसरे विश्वयुद्ध की आहट? ईरान के साथ आए रूस-चीन, हॉर्मुज की खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती से मचा हड़कंप! शुरू किया घातक अभ्यासIran Russia China Alliance: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की तीन बड़ी ताकतों -ईरान, रूस और चीन- ने हॉर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रूस और चीन ने अपने घातक जंगी जहाज ईरान के तट पर भेज दिए हैं, जहां वे त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026' (Maritime Security Belt 2026) में हिस्सा ले रहे हैं।

Porn Star बनने की सनक में पति की घिनौनी करतूत, पत्नी का अश्लील वीडियो रिश्तेदारों को WhatsApp किया

Porn Star बनने की सनक में पति की घिनौनी करतूत, पत्नी का अश्लील वीडियो रिश्तेदारों को WhatsApp कियामध्य प्रदेश के रीवा में शर्मनाक वारदात: 'पोर्न स्टार' बनने की सनक में पति ने पत्नी का प्राइवेट वीडियो रिश्तेदारों को भेजा और सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।

और भी वीडियो देखें

लखनऊ में CM योगी-भागवत में 40 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयास

लखनऊ में CM योगी-भागवत में 40 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयासआरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी 40 मिनट तक मुलाकात की। मीडिया खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जो RSS के शताब्दी वर्ष के आउटरीच के तहत लखनऊ के दो दिन के दौरे पर हैं।

इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'

इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इन दिनों भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के तीसरे दिन मुख्य अतिथियों में भी शामिल हैं। अपने दौरे के बीच मैक्रों ने मुंबई में पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की। इसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक फोटो भी शेयर की।

योगी सरकार की नीतियों से किसानों को मिली मुनाफे की राह, खेत तालाब योजना ने बदली तकदीर

योगी सरकार की नीतियों से किसानों को मिली मुनाफे की राह, खेत तालाब योजना ने बदली तकदीरउत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिट्टी से सोना उगाने वाले अन्नदाता किसानों को प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में हिस्सेदार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘कम लागत-अधिक उत्पादन’ की नीति को केंद्र में रखा है, जिसमें नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न जनपदों में किसानों की उल्लेखनीय उपलब्धियां सरकार के इन्हीं प्रयासों की सार्थकता साबित कर रही हैं

आगरा किले में गूंजेगी छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा, जयंती पर चौथी बार भव्य आयोजन

आगरा किले में गूंजेगी छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा, जयंती पर चौथी बार भव्य आयोजनताजनगरी एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से गूंजने वाली है। 19 फरवरी को उनकी 396 वीं जयंती के अवसर पर आगरा किले में लगातार चौथे वर्ष भव्य 'शिव जयंती उत्सव' का आयोजन किया जा रहा है। योगी सरकार जिस प्रकार राष्ट्र नायकों को सम्मान दे रही है, आगरा में हो रहा यह आयोजन उसी का जीवंत प्रमाण है।

उत्तराखंड ने रचा इतिहास! सौर ऊर्जा स्थापना में 1 गीगावाट का आंकड़ा पार

उत्तराखंड ने रचा इतिहास! सौर ऊर्जा स्थापना में 1 गीगावाट का आंकड़ा पारउत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को 1 गीगावाट (1000 मेगावाट) से अधिक के स्तर पर पहुँचा दिया है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल स्थापित सौर क्षमता लगभग 1027.87 मेगावाट से अधिक हो चुकी है, जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com