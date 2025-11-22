शनिवार, 22 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 22 नवंबर 2025 (07:26 IST)

SIR के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना क्यों जरूरी है?

मतदाता सूची पुनरीक्षण
2003 voter list for SIR: मध्य प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इसका मुख्‍य उद्देश्य ऐसे मतदाताओं का सूची से नाम हटाना है, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर है, वे दूसरे स्थानों पर स्थायी रूप से बस चुके हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन, इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, बहुत से लोगों को 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं मिल रहा है। 
 
क्यों जरूरी है 2003 की मतदाता सूची में नाम : असल में एसआईआर फॉर्म में एक कुछ कॉलम ऐसे हैं, जिनमें आप जानकारी तभी भर सकते हैं, जब 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम हो। क्योंकि उस सूची में से ही आपको आपका मतदाता क्रमांक, भाग संख्‍या, ईपिक नंबर (यदि हो तो) विधानसभा क्रमांक और विधानसभा का नाम फॉर्म में भरना होगा। ये सभी जानकारी 2003 की सूची में ही दर्ज है। 
 
यदि आपका नाम इस सूची में नहीं है, लेकिन आपके माता-पिता का नाम इस सूची में है तो संबंधित कॉलम में आप वह जानकारी दर्ज कर सकते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, वहीं की 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके माता-पिता का नाम दर्ज होना चाहिए। वह किसी दूसरे क्षेत्र, दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्य में भी हो सकता है। बस, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी भरनी होगी। इस जानकारी के बिना आपका फॉर्म पूरी तरह नहीं भरा जा सकेगा। 
 
यदि नाम नहीं है तो क्या होगा? : हालांकि नाम नहीं होने पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हां, आपकी थोड़ी मशक्कत बढ़ सकती है। फिलहाल बीएलओ घर-घर आवेदन पहुंचा रहे हैं और वापस आकर एकत्रित भी कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो भी आप आवश्यक जानकारियां भरकर बीएलओ के पास जमा जरूर करवाएं। 
 
इसके बाद मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट प्रकाशित होगा। 2003 की सूची में आपका नाम नहीं होने की स्थिति में इस सूची में आपका नाम नहीं होगा। इसके बाद ईआरओ जो कि एसडीएम स्तर का अधिकारी होता है, उनके पास दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उस समय आप उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज (अंकसूची जिसमें जन्म का प्रमाण हो, पासपोर्ट, मूल निवासी प्रमाण समेत अन्य दस्तावेज, जो कि एसआईआर फॉर्म के पीछे अंकित हैं) प्रस्तुत कर फाइनल सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसे में अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं, अन्यथा आगामी चुनाव में आप वोट नहीं डाल पाएंगे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेशTejas Fighter Jet Crashes During Dubai Air Show दुबई एयर शो में बड़ा हादसा हुआ। एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन के दौरान तेजस क्रैश हो गया है। इस हादसे पर भारतीय वायुसेना का बयान आया है। इसमें कहा है गया है कि दुबई एयर शो में इंडियन एयर फोर्स का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये हादसा उस समय हुआ जब भीड़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था।

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पास

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पासBihar cabinet list: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्‍यमंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रियों को विभाग बांटने के मामले में भाजपा की ज्यादा चली। नीतीश को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग छोड़ना पड़ा, यह विभाग अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है।

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगा

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगादेश में आज से केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड देशभर में लागू हो गए हैं, जिन्हें आजादी के बाद श्रमिकों के हित में किए गए सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए लेबर की सबसे बड़ी बात है कि अब सिर्फ एक साल में ही उन्हें ग्रेच्युईटी का फायदा मिलेगा। यह बेनिफिट फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है।

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछ

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछSamsung Galaxy Tab A11 : सैमसंग ने नए गैलेक्सी टैब A11 के लॉन्च की तारीख को कन्फर्म किया है जो अगले हफ्ते इस भारत में लॉन्च होगा। हालांकि यह मॉडल पहले ही ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। गैलेक्सी टैब A11 कई AI फीचर्स लेकर आने वाला है। सैमसंग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा।

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसी

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसीMaharashtra News : महाराष्ट्र के मुंबई से दो खबरें आपको विचलित कर देगी। पहली शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर 13 वर्ष की छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। वहीं दूसरी में ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई से क्षुब्ध होकर छात्र ने घर में फांसी लगा लगी।

Tejas jet crashes : कौन थे दुबई एयर शो में जान गंवाने वाले पायलट? सामने आया आखिरी वीडियो

Tejas jet crashes : कौन थे दुबई एयर शो में जान गंवाने वाले पायलट? सामने आया आखिरी वीडियोTejas jet crash : दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय एयरफोर्स का विमान तेजस हादसे का शिकार हो गया और इसमें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पायलय नमंश स्याल शहीद हो गए। इस पूरे विमान हादसे की वीडियो भी सामने आई है। इसमें विमान आसामान से जमीन पर गिरा और फिर धमाके के साथ तेजस विमान में आग लग गई। नमंश स्याल की शहादत की पुष्टि नगरोटा बगवां के SDM मुनीश शर्मा ने की है।

PM मोदी का दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं ने किया साष्टांग स्वागत, जानिए क्या है अफ्रीकी संस्कृति

PM मोदी का दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं ने किया साष्टांग स्वागत, जानिए क्या है अफ्रीकी संस्कृतिप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रहे G-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को जोहान्सबर्ग पहुंचे। उन्होंने शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ मुलाकात में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर 'सार्थक चर्चा' होने की उम्मीद जताई।

आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा : सीएम योगी

आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा : सीएम योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज आत्मनिर्भर और प्रगति तभी करता है, जब ऐसे संगठन नेतृत्व करते हैं और सरकार उन्हें पीछे से सपोर्ट करती है। सीएम ने फिक्की फ्लो के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो देश-प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा।

भारत का लॉजिस्टिक्स पॉवर हाउस' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

भारत का लॉजिस्टिक्स पॉवर हाउस' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेशUP Logistics Powerhouse: उत्तर प्रदेश को उत्तम और उद्यम प्रदेश में बदलने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रही हैं।

सीएम योगी की पहल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में एआई बनी संजीवनी

सीएम योगी की पहल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में एआई बनी संजीवनीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के प्रयोग को बढ़ावा दे कर, स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक कुशल, नवाचारी एवं समावेशी बनाने के साथ-साथ इलाज को सस्ता व सर्वसुलभ बनाया जा रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
