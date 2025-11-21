शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (21:04 IST)

भारत का लॉजिस्टिक्स पॉवर हाउस' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन के मजबूत गेटवे के रूप में परिवर्तित हो रहा यूपी

UP Logistics Powerhouse
UP Logistics Powerhouse: उत्तर प्रदेश को उत्तम और उद्यम प्रदेश में बदलने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रही हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का तीव्र विस्तार हो रहा है, जिसमें एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट और मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रमुख रूप से शामिल हैं।
 
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दादरी लॉजिस्टिक्स हब जैसे प्रोजेक्ट सड़क, रेल और हवाई मार्ग से माल ढुलाई की प्रक्रिया को और सुगम बना रहे हैं। यही कारण है कि भौगोलिक रूप से लैंड-लॉक्ड कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के आधार पर देश और दुनिया में नई पहचान कायम की है।
 
निवेश आकर्षित करने का माध्यम बन रही है कनेक्टिविटी : उत्तर प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश-अनुकूल नीतियों ने बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। रोजगार, कौशल विकास और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम पर फोकस ने दक्षता बढ़ाने, व्यापार को गति देने और यूपी को राष्ट्रीय एवं वैश्विक सप्लाई चेन के मजबूत गेटवे के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है।
 
लॉजिस्टिक्स पावरहाउस के रूप में उभर रहा है यूपी : उत्तर प्रदेश तेजी से एक उभरते हुए लॉजिस्टिक्स पावरहाउस का रूप ले रहा है और दादरी में विकसित किया जा रहा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क राज्य की आर्थिक प्रगति को नई रफ्तार देगा। यूपी मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी-2024 के तहत तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
 
रणनीतिक लोकेशन बनाती है लॉजिस्टिक्स पार्क को विशेष : लॉजिस्टिक्स पार्क का सबसे बड़ा लाभ इसकी रणनीतिक लोकेशन में निहित है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निकटता और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ाव इसे देश के सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक्स ज़ोन में बदल देता है। इससे उद्योगों को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से माल ढुलाई की निर्बाध सुविधा मिलेगी। यात्रा समय, परिवहन लागत और देरी में कमी आएगी। तेज कार्गो हैंडलिंग और बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय और वैश्विक विनिर्माण कंपनियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनेगा।
 
रोजगार सृजन का व्यापक अवसर : यह प्रोजेक्ट हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पार्क के भीतर प्रस्तावित स्किल डेवलपमेंट सेंटर में युवाओं को आधुनिक लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कार्गो हैंडलिंग, वेयरहाउस ऑटोमेशन और संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे एक कुशल और आधुनिक कार्यबल तैयार होगा, जिससे स्थानीय समुदायों को व्यापक लाभ मिलेगा। यह मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क न केवल उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब में बदल देगा, बल्कि व्यापारिक अवसरों के नए मार्ग खोलेगा, निर्यात को गति देगा और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाएगा।
 
कई सुविधाओं के विकास का माध्यम बन रहा प्रोजेक्ट : यूपी मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी-2024 के तहत शुरू की गई यह पहल राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसके केंद्र में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और उत्तर प्रदेश को एक शीर्ष निवेश गंतव्य बनाना शामिल है। इस प्रोजेक्ट का प्रभाव लॉजिस्टिक्स से कहीं आगे तक जाएगा। जैसे-जैसे उद्योग और निवेशक क्षेत्र में बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आवास, कमर्शियल रियल एस्टेट और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ेगी। नए होटल, सर्विस अपार्टमेंट और हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं विकसित होंगी, जो बढ़ते वर्कफोर्स और बिजनेस ट्रैवलर्स की जरूरतों को पूरा करेंगी। निर्माण कार्य आगे बढ़ने के साथ यह पूरा इलाका एक उभरते हुए आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होगा, जहां लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता, कारोबारी विस्तार और नए अवसर मिलकर करोड़ों लोगों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
Webdunia
