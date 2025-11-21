शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (20:47 IST)

Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

Tejas
Tejas Fighter Jet Crashes During Dubai Air Show  दुबई एयर शो में बड़ा हादसा हुआ। एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन के दौरान तेजस क्रैश हो गया है। इस हादसे पर भारतीय वायुसेना का बयान आया है। इसमें कहा है गया है कि दुबई एयर शो में इंडियन एयर फोर्स का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये हादसा उस समय हुआ जब भीड़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। इस समय दुबई में एयर शो चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए तेजस फाइटर प्लेन भी गया था। इसमें दुनिया के दिग्गज लड़ाकू विमान भाग लेने आए हैं। 
क्या कहा भारतीय वायुसेना ने 
भारतीय वायुसेना ने पायलट के मौत की पुष्टि की है। एयरफोर्स ने कहा कि आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान IAF तेजस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पायलट को जानलेवा चोटें आईं। भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है कि पायलट को गंभीर चोटें आई थीं और बाद में उनकी मौत हो गई। एयरफोर्स ने कहा है कि घटना के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा रही है। IAF को जान के नुकसान पर गहरा दुख है और वह इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। एयरफोर्स का कहना है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ का गठन किया जा रहा है।   
 
24 साल में दूसरा मामला
तेजस के 24 साल के इतिहास में यह दूसरा मामला है, जब यह लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्‍त हुआ है। तेजस विमान ने पहली बार 2001 में उड़ान भरी थी और उसके बाद से 23 सालों तक दुर्घटना का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। पहली बार तेजस विमान 2024 में राजस्‍थान में दुर्घटनाग्रस्‍त हुआ था।  
पायलट रहा सुरक्षित
भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस मार्क-1 एक ऑपरेशनल उड़ान के दौरान ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया था। यह घटना 12 मार्च 2024 की है जब पहली बार कोई तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्‍त हुआ था। हालांकि इस दुर्घटना के दौरान पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहा था। फायरिंग रेंज में प्रदर्शन के सिर्फ 10 मिनट बाद ही तेजस के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। तेजस उड़ा रहे पायलट ने खुद को इजेक्ट करके जान बचा ली थी। Edited by : Sudhir Sharma
