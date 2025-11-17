Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, विधायकों की बैठक में क्या बोले

मैं इससे निपटने के लिए मौजूद हूं। बैठक में सर्वसम्मति से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की एकता और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, न कि आंतरिक कलह पर। लालू यादव ने कहा कि यह एक आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझाया जाएगा। मैं इसे संभालने के लिए मौजूद हूं।