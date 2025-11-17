सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By विकास सिंह
Last Updated : सोमवार, 17 नवंबर 2025 (13:15 IST)

बिहार चुनाव में हार के बाद क्यों छिड़ी लालू परिवार में महाभारत, पढ़ें इनसाइड स्टोरी?

Mahabharata in Lalu family after Bihar election defeat
बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद अब लालू परिवार के अंदर की महाभारत खुलकर सामने आ गई है। लालू को किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं लालू की अन्य दो बेटियों ने भी पिता का घर छोड़ दिया। इसके साथ विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी और परिवार से बेदखल किए गए लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने एक बार तेजस्वी के करीबियों पर निशाना साधा है।

बेटियों की परिवार से बगावत- विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के 24 घंटे के अंदर ही लालू परिवार के अंदर छिड़ी महाभारत खुलकर सामने आ गई है। लालू को किडनी देने वाली तीसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले सोशल मीडिया और फिर मीडिया से चर्चा करते हुए भाई तेजस्वी यादव, भाभी राजश्री यादव और तेजस्वी यादव के सलाहाकर संजय यादव और रमीज नेमत पर जमकर भड़कते हुए परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का का एलान कर दिया।

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने  पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रूपए लिएm टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी, सभी बेटी-बहन, जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे"। सभी बहन -बेटियां अपना घर-परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे ,अपना काम, अपना ससुराल देखें,सिर्फ अपने बारे में सोचें, मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार,अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान,अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया, आप सब मेरे जैसी गलती , कभी, ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो।

वहीं रोहणी की परिवार को छोड़ने के बाद उनकी तीन बहनें चंदा यादव, रागिनी यादव और राजलक्ष्मी यादव भी पटना से अपने घर लौट गई है। इससे पूरे मामले को लालू परिवार से बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के  दौरान रोहिणी आचार्य  खुलकर सक्रिय थी और सोशल मीडिया पर अपने भाई तेजस्वी यादव का बचाव और विरोधियों पर जमकर निशाना साध रही थी।

लालू परिवार में क्यों छिड़ा घमासान?-लालू परिवार की कलह की तस्वीरें विधानसभा चुनाव से पहले ही आना शुरु हो गई थी लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी की हार हुई उससे अब लालू परिवार के घर की लड़ाई बाहर आ गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी चुनाव अभियान में तेजस्वी की टीम के कामकाज से नाराज थे। पहले दौर के नामांकन के दौरान जब लालू यादव ने कुछ उम्मीदवारों  को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए तो तेजस्वी यादव ने उन्हें रोक दिया था।

वहीं चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी अकेले ही चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। अब चुनाव नतीजे आने के बाद स्थिति और बिग़ड़ गई है। नतीजों के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव और उनकी पूरी टीम को जिम्मेदार ठहरा दिया। रोहिणी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वे पूरी तरह संजय यादव के इशारों पर चलते हैं और इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि संजय के साले सुमित को तेजस्वी का निजी सहायक क्यों बनाया गया। इसके साथ  रोहिणी ने संजय यादव के नजदीकी रमीज और अदनान के पार्टी में सीधे दखल पर भी सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि परिवार के अंदर तेजस्वी यादव और रोहिणी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि तेजस्वी और रोहिणी आमने सामने आ गए, जिसका जिक्र रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया है।

वहीं तेजप्रताप यादव परिवार से बेदखल होने का पूरा ठीकरा संजय यादव के सिर पर ही फोड़ा था और खुलकर संजय यादव को जयचंद कहा था।  तेजप्रताप ने आरोप लगाया था कि संजय यादव की वजह से पार्टी की की दुर्गति हो  रही है जब तक तेजस्वी यादव के आस पास संजय यादव जैसे लोग रहेंगे पार्टी का भला नहीं हो सकता।

रोहिणी के समर्थन में तेजप्रताप- वहीं परिवार से पहले ही बेदखल हो चुके लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव खुलकर बहन रोहिणी के समर्थन में आ गए है। तेजप्रताप यादव ने कहा कि हमारे परिवार पर हमला करने वालों ने बिहार की जनता को ललकारा है। मेरे पिता बस एक बार इशारा दें, मैं गद्दारों को मिट्टी में मिला दूंगा। तेज प्रताप ने बहन रोहणी आचार्य का समर्थन करते हुए कहा मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे तो मैंने सह लिया लेकिन मेरी बहन के  साथ अन्याय औऱ दुव्वर्यवहार को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं  करूंगा।

कौन हैं संजय यादव जिनके कारण लालू परिवार में घमासान?- हरियाणा के रहने वाले संजय यादव वर्तमान में तेजस्वी यादव के सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद है। संजय यादव को तेजस्वी यादव का काफी करीबी माना जाता है और तेजस्वी यादव के हर फैसले में उनकी बड़ी भूमिका देखी जाती है। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव, तेजस्वी के राजनीति में आने से पहले उनसे जुड़े है और तेजस्वी यादव के राजनीति में एंट्री के बाद पहले उनके पीएम की भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव के ऑफिस की बागडोर पूरी तरह से संजय यादव के ही हाथ में थी। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव का पूरी चुनावी मैनेजमेंट भी संजय यादव ही देख रहे थे। यह भी कहा जाता है कि आरजेडी के टिकट बंटवारे में भी संजय यादव का बड़ा रोल था।
ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांच

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांचISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमतरोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।

नीतीश कुमार आज देंगे मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा

नीतीश कुमार आज देंगे मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफाNitish Kumar News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक पटना में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 243 उम्मीदवारों की सूची सौंपी है।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप- सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप- सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगाबिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब लालू परिवार में कलह स्पष्ट दिख रही है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर लिया है। इतना ही नहीं रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शनिवार को तेजस्वी और रोहिणी के बीच पार्टी की हार को लेकर तीखी बहस भी हुई थी। इसके बाद रोहिणी ने पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया
