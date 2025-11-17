सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (13:13 IST)

दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा, AQI फिर 400 के पार

Delhi NCR AQI level
Delhi NCR AQI Level News : दिल्‍ली-एनसीआर की खराब हुई हवा लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग खराब हवा के कहर से जूझ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि में एक्यूआई का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्‍ली में कई जगह एक्‍यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है। लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्‍तर दिल्‍ली, नोएडा और गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्‍ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। प्रदूषण का जस का तस बना हुआ है।
 
लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्‍तर दिल्‍ली, नोएडा और गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्‍ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। प्रदूषण का जस का तस बना हुआ है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्‍ली में प्रदूषण कैसे कम होगा? दिल्‍ली के बवाना में सोमवार की सुबह 6 बजे सबसे ज्‍यादा एक्‍यूआई लेवल 427 दर्ज किया गया है। जहांगीर पुर में 407, नरेला में 406, रोहिणी में 404 और वजीरपुर में 401 एक्‍यूआई दर्ज किया गया है।
दिल्‍ली एनसीआर में रविवार को भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' रही और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 377 रहा। दिल्‍ली में बीते कई सालों से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। आईएमडी ने आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।
Edited By : Chetan Gour
ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांच

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांचISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमतरोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।

बिहार चुनाव में हार के बाद क्यों छिड़ी लालू परिवार में महाभारत, पढ़ें इनसाइड स्टोरी?

बिहार चुनाव में हार के बाद क्यों छिड़ी लालू परिवार में महाभारत, पढ़ें इनसाइड स्टोरी?बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद अब लालू परिवार के अंदर की महाभारत खुलकर सामने आ गई है। लालू को किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं लालू की अन्य दो बेटियों ने भी पिता का घर छोड़ दिया। इसके साथ विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी और परिवार से बेदखल किए गए लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने एक बार तेजस्वी के करीबियों पर निशाना साधा है।

दिल्ली ब्लास्ट पर NIA का बड़ा खुलासा, आत्मघाती हमला माना

दिल्ली ब्लास्ट पर NIA का बड़ा खुलासा, आत्मघाती हमला मानाDelhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर नबी के मददगार माने जाने वाले आमिर राशिद अली को अदालत में पेश किया। जहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी ने पहली बार स्वीकार किया है कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर आई20 कार में हुआ धमाका एक आत्मघाती हमला था।

LIVE: नीतीश कुमार का बिहार CM पद से इस्तीफा

LIVE: नीतीश कुमार का बिहार CM पद से इस्तीफाLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को भारी बहुमत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पल पल की जानकारी...

Weather Update : कई राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट, जानिए कहां पड़ेगी जमकर ठंड

Weather Update : कई राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट, जानिए कहां पड़ेगी जमकर ठंडWeather Update News : देश से मानसून विदा हो चुका, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर अब भी जारी है। जिससे कारण इन राज्यों में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा। पूर्वी और उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। मध्यप्रदेश में इस बार नवंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात भोपाल और इंदौर में पारा 6.4 डिग्री तक दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है।

बिहार में NDA की जीत के बाद 'गोभी की खेती' पर क्यों मचा बवाल, क्या है इसका भागलपुर कनेक्शन?

बिहार में NDA की जीत के बाद 'गोभी की खेती' पर क्यों मचा बवाल, क्या है इसका भागलपुर कनेक्शन?Controversy on Gobhi Ki Kheti viral post : बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल के 'गोभी की खेती' पोस्ट पर विवाद हो रहा है। इस पोस्ट को 1989 के भागलपुर दंगे से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कई मुसलमानों की हत्या हुई थी। पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया। गौरव गोगोई से लेकर शशि थरूर तक विपक्ष से जुड़े कई दिग्गजों ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
