दिल्ली में गहराया सांसों का संकट, AQI फिर 300 के पार

Delhi Pollution : दिल्ली NCR में सर्दी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर वायूप्रदूषण बढ़ गया है। इससे राजधानी में सांसों का संकट भी गहरा गया है। शुक्रवार सुबह राष्‍ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया। यहां ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू है।

दिल्ली में आनंद विहार के आसपास आज सुबह धुंध की एक परत छाई हुई है। CPCB के अनुसार, इलाके में AQI 329 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है। जहांगीरपुरी और सोनिया विहार में भी एक्यूआई क्रमश: 336 और 326 दर्ज किया गया। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सफदरजंग अस्पताल के आसपास का AQI 222 है। यह 'खराब' श्रेणी में आता है।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है, कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तीन सौ से अधिक दर्ज हुआ है। पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे धुंध और सांस लेने में परेशानी बढ़ गई है।

गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाये रहे, हालांकि हल्की धूप भी देखी गई। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने 7 नवंबर से 9 नवंबर तक सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है।

दिल्ली के आसपास पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस वजह से गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यहां का AQI हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब बता रहा है।

