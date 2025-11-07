शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (08:30 IST)

दिल्ली में गहराया सांसों का संकट, AQI फिर 300 के पार

Delhi NCR pollution
Delhi Pollution : दिल्ली NCR में सर्दी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर वायूप्रदूषण बढ़ गया है। इससे राजधानी में सांसों का संकट भी गहरा गया है। शुक्रवार सुबह राष्‍ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया। यहां ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू है।
 
दिल्ली में आनंद विहार के आसपास आज सुबह धुंध की एक परत छाई हुई है। CPCB के अनुसार, इलाके में AQI 329 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है। जहांगीरपुरी और सोनिया विहार में भी एक्यूआई क्रमश: 336 और 326 दर्ज किया गया। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सफदरजंग अस्पताल के आसपास का AQI 222 है। यह 'खराब' श्रेणी में आता है।
 
मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है, कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तीन सौ से अधिक दर्ज हुआ है। पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे धुंध और सांस लेने में परेशानी बढ़ गई है।
 
गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाये रहे, हालांकि हल्की धूप भी देखी गई। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने 7 नवंबर से 9 नवंबर तक सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है।
 
दिल्ली के आसपास पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस वजह से गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यहां का AQI हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब बता रहा है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
Bihar Assembly Elections 2025 में 30 साल में बंपर वोटिंग, NDA की ऐतिहासिक जीत या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या बोले नेता

Bihar Assembly Elections 2025 में 30 साल में बंपर वोटिंग, NDA की ऐतिहासिक जीत या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। भारत चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में लगभग 60.25% मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत को लेकर प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जानिए किसने क्या कहा-

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाई

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाईRakesh Sinha Votes In Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली के बाद बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने का आरोप लगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा।

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा64.46 फीसदी वोटिंग, पिछली बार हुआ था 55.81 फीसदी मतदान, 121 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमत

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमतअगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो क्या अभी पीली धातु को खरीदने का सही समय है।

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्र

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्रGen Z protests against Pakistan government : नेपाल में Gen Z आंदोलन ने केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। युवाओं ने नेपाल के मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। अब पाकिस्तान भी Gen Z आंदोलन की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में यह विद्रोह की यह ज्वाला भड़क रही है।

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान बढ़ा रहा मुश्किलें

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान बढ़ा रहा मुश्किलेंदोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष विराम वार्ता 6 नवंबर को तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत हो रही है। पिछले महीने सीमा पर हुई तीखी झड़पों के बाद, पाकिस्तान और काबुल, दोनों तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बीच शांति समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं।

LIVE: बिहार की 122 सीटों पर तेज हुआ चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत

LIVE: बिहार की 122 सीटों पर तेज हुआ चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकतLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की 122 सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है। यहां 11 नवंबर को मतदान होना है। पल पल की जानकारी...

Election Commission : बिहार में पहले चरण में बंपर मतदान, 30 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग, चुनाव आयोग ने क्या बताया आंकड़ा

Election Commission : बिहार में पहले चरण में बंपर मतदान, 30 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग, चुनाव आयोग ने क्या बताया आंकड़ाबिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। भारत चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में लगभग 64.66 मतदान हुआ। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है।

मुंबई में लोकल ट्रेन हादसे में 2 की मौत, 3 घायल

मुंबई में लोकल ट्रेन हादसे में 2 की मौत, 3 घायलगुरुवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। यहां संधर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन की चपेट में आने से चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 की मौत हो गई है जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

LIVE: बिहार में पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, जानिए कितना रहा प्रतिशत

LIVE: बिहार में पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, जानिए कितना रहा प्रतिशतLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण के मतदान में बंपर वोटिंग हुई। 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, शाम तक 64.46 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक महिलाओं ने जमकर वोट डाले।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
