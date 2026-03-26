LIVE: कैसा है सोनिया गांधी का स्वास्थ्य, हेल्थ बुलेटिन में अस्पताल ने क्या कहा?

मिडिल ईस्ट में युद्ध को करीब 26 दिन हो चुके हैं और शांति के प्रस्ताव की खबरों के बीच यह आग भीषण रूप लेती जा रही है। एक ओर ईरान ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर हमले का दावा किया है तो दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनडुब्बी विकास केंद्र को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विकल्पों को खुला रखते हुए हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं।