नवरात्रि-रामनवमी पर ट्रैफिक का कहर: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के बोरघाट में 5KM लंबा जाम

सोशल मीडिया पर जाम के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें मुंबई की ओर जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। कारें, लॉरी, ट्रक, दूध की गाड़ियां और टैंकर भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी ओर पुणे जाने की ओर रास्ता खाली दिख रहा है।

गौरतलब है कि छुट्‍टियों के दिनों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। 5 फरवरी को भी यह रोड 32 घंटे तक जाम रहा था।

edited by : Nrapendra Gupta