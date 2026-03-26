पुलिस को जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। ट्रैफिक सुचारू करने के लिए पुलिस द्वारा 10-10 मिनट का ब्लॉक लेकर वाहनों को छोड़ा जा रहा है। इससे वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
Mumbai-Pune Expressway पर चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की छुट्टियों के कारण भारी ट्रैफिक देखने को मिला। खासकर बोरघाट में करीब 5 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। #mumbaipune #mumbaipuneexpressway #traffic #ChaitraNavratri #ramnavami #trendingvideo pic.twitter.com/F58b6e0HHu— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 26, 2026