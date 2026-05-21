Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी। पल पल की जानकारी...
08:18 AM, 21st May
पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हुआ, वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान में गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद, 144-फाल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा मतदान हो रहा है।
08:13 AM, 21st May
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी।