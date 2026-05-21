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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 21 मई 2026 (07:43 IST)

Top News : मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, फाल्टा में रिवोटिंग

top news 21 may
Top News 21 May  : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच पुर्नमतदान जारी। अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टर आज से तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं। 21 मई की बड़ी खबरें : 
 

मोदी कैबिनेट की बैठक आज

पांच देशों के दौरे से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक करेंगे। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके नतीजों तथा भविष्य की योजनाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी।
 

पश्चिम बंगाल के फाल्टा में पुर्नमतदान

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच पुर्नमतदान हो रहा है। 24 मई को मतगणना के बाद आएंगे चुनाव परिणाम। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान द्वारा नाम वापस लेने के बाद इस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। 
 

अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास

अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी।
 

दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल

दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टर आज से तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं। 23 मई तक प्रस्तावित इस हड़ताल का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ सकता है।  दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ाए गए हरित शुल्क और बीएस-4 वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। सब्जी, दूध, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने की आशंका।
 

कोलकाता की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। इस जीत के साथ कोलकाता की टीम 13 अंकों के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई। अब केकेआर को उनका आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है। 
edited by : Nrapendra Gupta
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