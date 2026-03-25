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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम

क्या थी इजराइल की ‘डेकैपिटेशन स्ट्राइक’, कैसे नेतन्याहू ने ट्रंप को अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के लिए मनाया?

Israel Decapitation Strike
Israel Decapitation Strike: मध्य-पूर्व की राजनीति में युद्ध अक्सर अचानक नहीं होते—वे धीरे-धीरे बनते हैं, परदे के पीछे, खुफिया रिपोर्टों, रणनीतिक बैठकों और नेताओं के बीच होने वाली सीमित लेकिन निर्णायक बातचीतों के जरिए। रॉयटर्स की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा ही एक क्षण तब आया जब इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच हमले से महज 48 घंटे पहले एक गुप्त फोन कॉल ने मध्य-पूर्व की राजनीति सहित दुनियाभर को झकझोर देने वाला फैसला तय किया। 

एक फोन कॉल जिसने इतिहास बदल दिया

यह बातचीत उस समय हुई जब अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अंतिम निर्णय अधर में था। सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सैन्य भाषा में 'डेकैपिटेशन स्ट्राइक' कहा जाता है— यानी दुश्मन के शीर्ष नेतृत्व को सीधे निशाना बनाकर उसकी कमान को खत्म कर देना। खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) शनिवार सुबह अपने करीबी सैन्य और धार्मिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं।
 

‘डेकैपिटेशन स्ट्राइक’ क्या होती है और यह इतनी विवादित क्यों है?

सैन्य रणनीति में 'डेकैपिटेशन स्ट्राइक' का मतलब है— दुश्मन के शीर्ष नेतृत्व (राजनीतिक/सैन्य) को सीधे खत्म करना, ताकि पूरी व्यवस्था 'सिर कटे शरीर' की तरह ढह जाए। यह रणनीति नई नहीं है, लेकिन इसे आमतौर पर अत्यंत जोखिम भरा और नैतिक रूप से विवादास्पद माना जाता है।
 
यह अक्सर सत्ता को गिराने के बजाय और अधिक कट्टर नेतृत्व पैदा कर सकती है, इससे देश में अराजकता, गृहयुद्ध या सैन्य शासन भी उभर सकता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी संप्रभु राष्ट्र के शीर्ष नेता की हत्या एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी रणनीतियां “शॉर्टकट टू रेजीम चेंज” के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन इनके परिणाम अक्सर उल्टे पड़ते हैं।

‘सुनहरे मौके’ की कहानी

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei अपने शीर्ष सैन्य और धार्मिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। यह सूचना असाधारण थी। खामेनेई शायद ही कभी इतने स्पष्ट रूप से ट्रैक किए जा सकने वाले हालात में होते थे। यही वह क्षण था जब नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया।
 
सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू ने इसे “ऐतिहासिक अवसर” बताया—एक ऐसा मौका, जो दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि इस बैठक के दौरान हमला किया जाए, तो ईरान के पूरे नेतृत्व ढांचे को एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है।
 
नेतन्याहू का तर्क साफ था— 'अगर नेतृत्व खत्म होता है, तो सत्ता का ढांचा अपने आप गिर जाएगा।' लेकिन यह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी। इसमें बदले की राजनीति भी शामिल थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले संकेत दिए थे कि ईरान समर्थित तत्व ट्रंप के खिलाफ साजिशों में शामिल रहे हैं। नेतन्याहू ने इसी भावनात्मक और राजनीतिक बिंदु को उभारा।

ट्रंप की दुविधा : युद्ध, राजनीति और परिणाम

हालांकि ट्रंप पहले ही सैन्य कार्रवाई को सिद्धांततः मंजूरी दे चुके थे, लेकिन अंतिम निर्णय को लेकर वे असमंजस में थे।
उनके सामने तीन बड़े सवाल थे:
  • क्या यह हमला ईरान को अस्थिर करेगा या और अधिक आक्रामक बना देगा? 
  • क्या इससे पूरा मध्य-पूर्व एक बड़े युद्ध में धकेला जा सकता है? 
  • और क्या यह अमेरिका के लिए रणनीतिक जीत साबित होगा? 
यहीं नेतन्याहू की भूमिका निर्णायक हो गई। उन्होंने न केवल सैन्य तर्क दिए, बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक पहलुओं को भी सामने रखा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में पहले ही संकेत थे कि ईरान समर्थित तत्व ट्रंप के खिलाफ साजिशों में शामिल रहे हैं।
 
नेतन्याहू ने इसे 'बदले का क्षण' बताया—और साथ ही एक बड़े वादे के साथ जोड़ा: खामेनेई की मौत के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर आएगी और इस्लामिक गणराज्य का पतन शुरू हो जाएगा। यही वह क्षण था जब रणनीति और राजनीतिक कल्पना एक-दूसरे में घुल गईं।

‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ : हमला और घोषणा

27 फरवरी को ट्रंप ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ को अंतिम मंजूरी दी। शनिवार सुबह 200 से अधिक विमानों ने ईरान में 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। और उसी शाम, ट्रंप ने घोषणा कर दी कि खामेनेई मारे गए हैं। यह घोषणा सिर्फ एक सैन्य सफलता का दावा नहीं थी—यह एक संदेश था: अमेरिका और इसराइल अब सीधे नेतृत्व को निशाना बनाने से नहीं हिचकेंगे। यह ऑपरेशन सिर्फ एक व्यक्ति को मारने का नहीं था—यह एक व्यापक सैन्य अभियान था, जिसका लक्ष्य था- 
  • ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना 
  • उसके परमाणु कार्यक्रम को बाधित करना 
  • और सैन्य संरचना को झटका देना
  • लेकिन क्या ‘डेकैपिटेशन स्ट्राइक’ काम आई?
रणनीति का मूल आधार था—रेजीम चेंज। लेकिन चार हफ्तों के भीतर यह साफ हो गया कि यह अनुमान सही नहीं था। ईरान में:
  • सत्ता ढही नहीं 
  • व्यापक जनविद्रोह नहीं हुआ 
  • और शासन का ढांचा स्थिर बना रहा 
इसके उलट, सत्ता का संक्रमण तेज़ी से हुआ और खामेनेई के बेटे Mojtaba Khamenei को नया सर्वोच्च नेता बना दिया गया। विश्लेषकों के अनुसार, मोजतबा खामेनेई का रुख और अधिक कठोर और पश्चिम-विरोधी माना जाता है। यानी जिस रणनीति का उद्देश्य व्यवस्था को तोड़ना था, उसने शायद उसे और अधिक सुदृढ़ बना दिया।

वॉशिंगटन का रुख : रणनीति या बदला?

व्हाइट हाउस ने इस फोन कॉल की पुष्टि नहीं की, लेकिन आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस अभियान का उद्देश्य ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को सीमित करना था। हालांकि, अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान ने इस नैरेटिव को एक अलग दिशा दी—जब उन्होंने इसे “प्रतिशोध” से जोड़ा। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या यह हमला रणनीतिक था, या भावनात्मक-राजनीतिक प्रतिक्रिया?  यह बयान इस पूरे ऑपरेशन को एक रणनीतिक कार्रवाई से ज्यादा—एक ‘रिवेंज स्ट्राइक’ की तरह पेश करता है।

जमीनी हकीकत : आंकड़े और असर

इस पूरे ऑपरेशन की कीमत सिर्फ रणनीतिक नहीं, मानवीय भी रही।
  • हजारों नागरिकों की मौत 
  • सैन्य हताहत 
  • तेल बाजार में अस्थिरता 
  • और पूरे मध्य-पूर्व में तनाव 
यह एक सीमित सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक बन गया—एक क्षेत्रीय संकट। सीआईए ने पहले ही चेतावनी दी थी कि खामेनेई की मौत के बाद कोई और कठोर नेता ही सत्ता में आएगा—और यही अब होता दिख रहा है।

एक अधूरी जीत, या लंबी लड़ाई की शुरुआत?

'डेकैपिटेशन स्ट्राइक' का सिद्धांत यह मानता है कि सत्ता शीर्ष हटते ही व्यवस्था बिखर जाएगी। लेकिन ईरान का मामला दिखाता है कि कुछ व्यवस्थाएं व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि संस्थागत और वैचारिक ढांचे पर टिकी होती हैं। नेतन्याहू और ट्रंप की इस रणनीति ने एक निर्णायक झटका जरूर दिया, लेकिन क्या यह निर्णायक जीत है—या एक और लंबे, अनिश्चित संघर्ष की शुरुआत?
 
इस सवाल का जवाब अभी भी तेहरान की सड़कों, वॉशिंगटन के राजनैतिक गलियारों और तेल अवीव के वॉर रूम में लिखा जा रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप ने एक तेज और निर्णायक प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन इसके परिणाम बताते हैं कि आधुनिक भू-राजनीति में कोई भी 'तेज़ जीत' वास्तव में उतनी सरल नहीं होती। अक्सर, वह सिर्फ एक नई—और अधिक जटिल—लड़ाई की शुरुआत होती है।
 
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