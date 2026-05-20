India-Italy Partnership : PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात और भारत-इटली की स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जानें किन-किन समझौतों पर बनी सहमति

बैठक के बाद संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली के संबंधों को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई है। रोम पहुंचने पर पीएम मोदी का औपचारिक सैन्य सम्मान के साथ स्वागत किया गया। द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के राष्ट्रपति Sergio Mattarella से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक संबंधों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्रिटिकल मिनरल्स, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी इटली यात्रा का मुख्य फोकस भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को मजबूत करना है। दोनों देशों ने संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029 की समीक्षा करने पर भी सहमति जताई।



द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो पहुंचाने का लक्ष्य

इसमें भारत का निर्यात 8.55 अरब यूरो और इटली का भारत को निर्यात 5.70 अरब यूरो रहा। यह आंकड़ा 2024 की तुलना में 9.42 प्रतिशत अधिक है। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

I colloqui con il Primo Ministro Meloni sono stati eccellenti. Il suo impegno nel promuovere l'amicizia tra India e Italia è encomiabile. I legami bilaterali tra le nostre nazioni hanno compiuto progressi significativi in ​​settori come il commercio, lo spazio, la tecnologia e… pic.twitter.com/Rr40MXzVZZ — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026 डिनर का भी आयोजन पीएम मोदी के रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया और उन्हें ऐतिहासिक Colosseum भी घुमाया। भारत और इटली के बीच हाल के वर्षों में आर्थिक संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया।



