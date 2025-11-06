गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (19:16 IST)

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा

5 बजे तक 60.13 फीसदी वोटिंग, पिछली बार हुआ था 55.81 फीसदी मतदान, 121 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद

Voting percentage in Bihar
Bihar Voting Percentage: बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक राज्य में 60.13 फीसदी मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव के 55.81 फीसदी मुकाबले ज्यादा है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत में अभी और सुधार होगा क्योंकि 5 बजे तक मतदान केन्द्र पर पहुंचे सभी लोगों को वोटिंग करने दी जाएगी। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि ज्यादा मतदान का फायदा किस गठबंधन को मिलेगा। यदि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी-इन्कम्बेंसी रहती है तो निश्चित ही इसका लाभ विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन, फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इन 121 सीटों में से पिछली बार एनडीए को 59 और महागठबंधन को 61 सीटें मिली थीं। ऐसे में मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। 
 
1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद : बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बृहस्पतिवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 121 सीट पर मतदान हुआ। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे के बाद तक जारी रहा। इस चरण में कुल 3.75 करोड़ मतदाता हैं। इसके साथ ही 1314 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और भाजपा के उम्मीदवार एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं।
 
भाजपा नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (सीवान), बांकीपुर से नितिन नवीन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा दरभंगा के जाले से, राजस्व मंत्री संजय सरावगी दरभंगा (शहर) से, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी से, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार बिहारशरीफ से और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री मंगल पांडे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह सीवान सीट से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से है। पांडे फिलहाल विधानसभा पार्षद हैं।
 
इनकी किस्मत भी दांव पर : वहीं, जद(यू) के पांच मंत्रियों में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी (सराय रंजन), नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी और सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा शामिल हैं। सीवान के समीपवर्ती रघुनाथपुर सीट भी चर्चा में है, जहां से बाहुबली और पूर्व सांसद दिवंगत मो. शाहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं। राजग उनकी उम्मीदवारी को ‘जंगलराज की वापसी’ का प्रतीक बताकर विपक्ष पर हमला कर रहा है।
 
अन्य चर्चित उम्मीदवारों में भाजपा से युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर (अलीनगर), राजद से भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव (छपरा) और जन सुराज पार्टी से गायक रितेश पांडे (करगहर) शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीटों में मोकामा सीट भी शामिल है, जहां जेल में बंद जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह का मुकाबला राजद की वीणा देवी से है, जो बाहुबली नेता सूरजभान की पत्नी हैं।
 
सबसे ज्यादा वोटर दीघा में : इस चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें दीघा (पटना) में सबसे अधिक 4.58 लाख मतदाता हैं, जबकि बरबीघा (शेखपुरा) में सबसे कम 2.32 लाख मतदाता हैं। कुरहनी और मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 20-20 उम्मीदवार हैं, जबकि भोरे, अलौली और परबत्‍ता में केवल पांच-पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 36,733 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
 
कुल मतदाताओं में से 10.72 लाख नए मतदाता हैं, जबकि 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 7.38 लाख है। पहले चरण के लिए 121 सामान्य, 18 पुलिस और 33 व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
