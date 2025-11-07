ढाका में घुसपैठियों के आका को भी लगाएंगे ठिकाने : योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी ने बिहार में भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल के समर्थन में की जनसभा

- सीएम योगी ने कहा- बिहार को बांटने वालों को बिहार की जनता जवाब देने के लिए तैयार है

- मुख्यमंत्री योगी ने कहा- अराजकता फैलाने वालों को जनता नकारेगी, पवन जायसवाल की जीत से ढाका बनेगा विकास का मॉडल

- सीएम योगी ने कहा- पहले चरण के रुझान से साफ हो गया है कि मोदी-नीतीश के नेतृत्व में बिहार में विरासत और विकास की नई पहचान मिलेगी

- मुख्यमंत्री योगी ने कहा- बिहार को लूटने वाले ‘खानदानी माफिया’ फिर सक्रिय हो गए हैं, सावधान रहें

Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मिलकर बिहार की गौरवशाली परंपरा को कलंकित किया है। इन दलों ने बिहार को जातीय आधार पर बांटा, नौजवानों को पहचान के संकट में धकेला और विकास की गति को रोक दिया। ढाका में घुसपैठियों के आका को भी ठिकाने लगाएंगे। बिहार को बांटने वालों के बहकावे में यहां के नौजवान नहीं आएंगे। बिहार अब विकास चुन रहा है, एनडीए की सरकार चुन रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि कल हुए पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि 14 नवंबर को परिणाम 'फिर एक बार एनडीए सरकार' के रूप में आएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की जो नई यात्रा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई है, उसे जारी रखना जरूरी है।

बिहार में विकास भी है और विरासत का सम्मान भी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार में विकास भी है और विरासत का सम्मान भी। सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी सुविधाओं से बिहार नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि ये वही दल हैं जो ढाका जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को घुसपैठ का केंद्र बनाकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए ऐसी साजिशों को कभी सफल नहीं होने देगा।





पीएम मोदी व सीएम नीतीश के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा बिहार

प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। आज 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, 10 करोड़ को रसोई गैस कनेक्शन और 4 करोड़ परिवारों को मकान मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है कि विरासत, विकास और गरीब कल्याण एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से लूटने के लिए खानदानी माफिया सक्रिय हो गए हैं, लेकिन जनता उन्हें करारा जवाब देगी। सीएम योगी ने कहा कि ढाका के विकास और स्वर्णिम बिहार के लिए पवन जायसवाल को कमल छाप पर भारी बहुमत से विजयी बनाइए।

