कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम आध्यात्मिक चेतना, शांति और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।





कार्यक्रम में भगवा वस्त्र पहने साधु एक साथ गीता की प्रतियों से श्लोक पढ़ रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम आध्यात्मिक चेतना, शांति और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है।





सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पवित्र धरती कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया। कार्यक्रम के लिए लोगों के सैलाब देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोलकाता में महाकुंभ लगा हो। हम पश्चिम बंगाल, कोलकाता और भारत के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।





उल्‍लेखनीय है कि दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले ‘ब्रिगेड’ में इसी तरह का ‘एक लाख स्वरों’ वाला गीता पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके ठीक 2 साल बाद आज यानी रविवार को ‘पंच लाखो कोंठे गीता पाठ’ नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

