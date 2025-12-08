LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत

Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...
09:06 AM, 8th Dec
इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला सोमवार को भी जारी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी जारी रह सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।
08:47 AM, 8th Dec
उत्तर भारत में तापमान के गिरने से देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। जल्द ही राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोहरे का कहर दिखाई दे सकता है। ALSO READ: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड, इन 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट
07:32 AM, 8th Dec
लोकसभा में आज वंदे मातरम की 150 वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। 10 घंटे तक होने वाली इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे। राज्यसभा में मंगलवार को पेश होगा बिल।
07:32 AM, 8th Dec
-उड़ानें रद्द होने और देरी पर DGCA के नोटिस पर आज इंडिगो देगा जवाब।
-इंडिगो की फ्लाइट में देरी और निलंबन के बीच, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है।