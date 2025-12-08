LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत

सोमवार, 8 दिसंबर 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 7 december 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (09:09 IST)

लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत

Parliament
Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...


09:06 AM, 8th Dec
इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला सोमवार को भी जारी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी जारी रह सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें। 

08:47 AM, 8th Dec
उत्तर भारत में तापमान के गिरने से देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। जल्द ही राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोहरे का कहर दिखाई दे सकता है। ALSO READ: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड, इन 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट

07:32 AM, 8th Dec
लोकसभा में आज वंदे मातरम की 150 वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। 10 घंटे तक होने वाली इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे। राज्यसभा में मंगलवार को पेश होगा बिल।

07:32 AM, 8th Dec
-उड़ानें रद्द होने और देरी पर DGCA के नोटिस पर आज इंडिगो देगा जवाब।
-इंडिगो की फ्लाइट में देरी और निलंबन के बीच, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है।  
कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीद

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीदIndigo Airlines Flight News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया।

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसला

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसलाकांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी चर्चा के बीच शनिवार को इस विषय के समाधान पर विस्तृत मंथन किया। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान की जल्द ही एक और बैठक होगी।

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधी

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधीRahul Gandhi News : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। निमंत्रण नहीं मिलने पर अब राहुल गांधी ने अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता, जिस भी देश में जाते हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है।

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड, इन 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड, इन 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्टWeather Update 8 December : उत्तर भारत में तापमान के गिरने से देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। जल्द ही राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोहरे का कहर दिखाई दे सकता है।

चांसलर मैर्त्स की पहली इजराइल यात्रा, क्या है मुख्य एजेंडा?

चांसलर मैर्त्स की पहली इजराइल यात्रा, क्या है मुख्य एजेंडा?मई 2025 में चांसलर बने फ्रीडरिष मैर्त्स की यह पहली इजराइल यात्रा है। बीते कुछ दशकों, खासकर अंगेला मैर्केल की चांसलरी के समय से ही जर्मनी के चांसलर पदभार संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर इजराइल की यात्रा करते हैं।

LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत

LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शुरुआतLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...

Nashik में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 6 श्रद्धालुओं की मौत

Nashik में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 6 श्रद्धालुओं की मौतMajor car accident occurred in Nashik of Maharashtra : महाराष्ट्र के नासिक जिले में रविवार को बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां माता सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन के लिए जा रही इनोवा कार 800 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
