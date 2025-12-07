रविवार, 7 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पणजी , रविवार, 7 दिसंबर 2025 (15:17 IST)

Goa Nightclub Fire : डांस फ्लोर 100 लोग कर रहे थे डांस, तभी हुआ ब्लास्ट, सामने आया गोवा के नाइट क्लब का वीडियो

Goa Night Club Blast
गोवा की राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा गांव में स्थित लोकप्रिय पार्टी स्थल ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। घायलों की संख्या 6 बताई जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक जब आग लगी तो कम से कम 100 लोग ‘डांस फ्लोर’ पर मौजूद थे और स्वयं को बचाने के लिए उनमें से कुछ लोग नीचे की ओर कीचन में भाग गए जहां वे कर्मचारियों के साथ फंस गए। इसका वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें डांस फ्लोर पर लोग थिरकते दिखाई दे रहे हैं, वहीं पीछे की तरफ आग धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। 
मीडिया खबरों के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट को आग कारण माना जा रहा है। राज्य पुलिस के मुताबिक नाइट क्लब में आग शनिवार आधी रात के बाद सिलेंडर फटने के कारण लगी लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आग क्लब की पहली मंजिल पर लगी जहां पर्यटक नाच रहे थे। 
वीकेंड के कारण थी भीड़ 
प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया कि आग की लपटें उठते ही अचानक अफरा-तफरी मच गई। हम क्लब से बाहर भागे तो देखा कि पूरा क्लब आग की लपटों में घिरा हुआ था। उन्होंने बताया कि सप्ताहांत होने की वजह से नाइट क्लब खचाखच भरा हुआ था और ‘डांस फ्लोर’ पर कम से कम 100 लोग थे।
क्या कहा मुख्यमंत्री ने 
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे। उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं और ‘‘तीन से चार पर्यटक’’ भी शामिल हैं। सावंत ने कहा कि हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन की अनदेखी की।’’
संकरी गली के कारण फायरब्रिगेड को आई परेशानी
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक  संकरी गलियों के कारण घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया जिससे आग पर काबू पाना एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित भूतल पर ही फंस रहे, जिसके कारण अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था।  Edited by : Sudhir Sharma
