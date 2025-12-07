Goa Nightclub Fire : डांस फ्लोर 100 लोग कर रहे थे डांस, तभी हुआ ब्लास्ट, सामने आया गोवा के नाइट क्लब का वीडियो

गोवा की राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा गांव में स्थित लोकप्रिय पार्टी स्थल ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। घायलों की संख्या 6 बताई जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक जब आग लगी तो कम से कम 100 लोग ‘डांस फ्लोर’ पर मौजूद थे और स्वयं को बचाने के लिए उनमें से कुछ लोग नीचे की ओर कीचन में भाग गए जहां वे कर्मचारियों के साथ फंस गए। इसका वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें डांस फ्लोर पर लोग थिरकते दिखाई दे रहे हैं, वहीं पीछे की तरफ आग धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है।

मीडिया खबरों के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट को आग कारण माना जा रहा है। राज्य पुलिस के मुताबिक नाइट क्लब में आग शनिवार आधी रात के बाद सिलेंडर फटने के कारण लगी लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आग क्लब की पहली मंजिल पर लगी जहां पर्यटक नाच रहे थे।

Goa Main cylinder blast hone par lagi vishan aag.

Om shanti ॐ #GoDawgs



pic.twitter.com/UjXbj0f30T — Sani Yadav (@iamsaniydv) December 7, 2025 वीकेंड के कारण थी भीड़

प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया कि आग की लपटें उठते ही अचानक अफरा-तफरी मच गई। हम क्लब से बाहर भागे तो देखा कि पूरा क्लब आग की लपटों में घिरा हुआ था। उन्होंने बताया कि सप्ताहांत होने की वजह से नाइट क्लब खचाखच भरा हुआ था और ‘डांस फ्लोर’ पर कम से कम 100 लोग थे।

BIG BREAKING: 23 people including 4 tourists died in fire at Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, Goa.



As per Fire Department and police, cylinder blast in kitchen caused blaze late night, 50 injured in hospital.



Probe on for safety violations. pic.twitter.com/WYoAi6PFuq — Treeni (@TheTreeni) December 7, 2025 क्या कहा मुख्यमंत्री ने

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे। उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं और ‘‘तीन से चार पर्यटक’’ भी शामिल हैं। सावंत ने कहा कि हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन की अनदेखी की।’’