Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 7 दिसंबर 2025 (14:36 IST)

Smriti Mandhana ने शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर दी बड़ी जानकारी

पलाश का बयान भी आया सामने

Smriti Mandhana
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पहले 23 नवंबर को सांगली में होने वाली थी, लेकिन इसे अचानक ही पोस्टपोन कर दिया गया। बताया गया कि स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद पलाश मुच्छल के भी अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आईं। 

शादी टूटने की खबरों ने तब तूल पकड़ा, जब स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल संग अपनी सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम से डिलीट कर दीं। उन्होंने सगाई की भी सारी तस्वीरें और वीडियोज डिलीट कर दिए थे। तभी पलाश पर आरोप लगे कि उन्होंने स्मृति को चीट किया। अब इसे लेकर स्मृति मंधाना का बयान सामने आ गया है।  


 
स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मैं बहुत निजी इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं लेकिन मुझे यह साफ करना है कि शादी कैंसिल कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें।

मंधाना ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई गई हैं और मुझे लगता है कि इस समय बोलना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि शादी रद्द कर दी गई है। अब मेरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं यथासंभव लंबे समय तक भारत के लिए खेलना और ट्रॉफी जीतना जारी रखूंगी और मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा।

क्या बोले पलाश मुच्छल 
पलाश मुच्छल ने भी शादी टूटने की बात को कंफर्म किया है। पलाश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि लोगों को बिना वजह और बिना किसी आधार वाली अफवाहों पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हुए देखना मेरे लिए बहुत परेशानीभरा रहा है। 

हल्दी और संगीत का कार्यक्रम हुआ था, बारात की तैयारी थी
संगीत से लेकर हल्दी के कार्यक्रम हो चुके थे। बारात की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में 23 नवंबर की सुबह स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई थी। शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति के साथ धोखा किया है और उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया। इसी बीच, स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी थीं। Edited by : Sudhir Sharma
ये भी किसी के बेटे, पिता और पति हैं.. राघव चड्ढा ने गिनाए डिलीवरी बॉय के दर्द

ये भी किसी के बेटे, पिता और पति हैं.. राघव चड्ढा ने गिनाए डिलीवरी बॉय के दर्दRaghav chadha on delivery boy : आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश करते हुए क्विक-कॉमर्स और ऐसे ही अन्य ऐप-आधारित डिलीवरी और सेवा व्यवसायों पर नियमन की मांग की। राघव ने डिलीवरी बॉय का मुद्दा उठाते हुए उनके दर्द भी गिना डाले। सांसद ने कहा कि डिलीवरी बॉय की जिंदगी दिहाड़ी मजदूरों और फैक्टरी मजदूरों से भी बदतर है। इस दौरान आम आदमी पार्टी सांसद ने डिलेवरी बॉय के लाभ भी गिनाए।

क्या इंडिगो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? जानिए पुतिन ने ऐसी स्थिति में क्या किया था?

क्या इंडिगो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? जानिए पुतिन ने ऐसी स्थिति में क्या किया था?आज की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ी कंपनियां और अरबपति अक्सर सरकारों पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? हालिया घटनाक्रमों से यह सवाल उठ रहा है, जहां इंडिगो ने पायलटों के आराम संबंधी नए नियमों के खिलाफ उड़ानें रद्द करके सरकार पर दबाव बनाया।

डीपफेक पर लगेगी लगाम, लोकसभा में रेगुलेशन बिल पेश, जानिए क्‍या है खतरा और क्‍या होगा फायदा?

डीपफेक पर लगेगी लगाम, लोकसभा में रेगुलेशन बिल पेश, जानिए क्‍या है खतरा और क्‍या होगा फायदा?पिछले कई दिनों से डीपफेक चर्चा में है। इसके इस्‍तेमाल से आम लोगों से लेकर सेलेब्रेटी तक की निजता खतरे में आ गई है। पिछले दिनों कई सेलिब्रिटीज ने डीपफेक को लेकर सवाल उठाए थे। बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना से लेकर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की डीपफेक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थ

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवाना

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवानातृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की चेतावनी, क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कार

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कारDonald Trump receives FIFA Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ, फीफा शांति पुरस्कार तो मिल ही गया। लेकिन, उन्हें पुरस्कार को लेकर इतना उतावलापन था कि उन्होंने बिना इंतजार किए खुद ही पुरस्कार उठाकर गले में पहन लिया।

IndiGo crisis : सरकार सख्त, हाईलेवल जांच का आदेश, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, कंट्रोल रूम की शुरुआत, इंडिगो का दावा- 95 प्रतिशत रूट्‍स पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल

IndiGo crisis : सरकार सख्त, हाईलेवल जांच का आदेश, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, कंट्रोल रूम की शुरुआत, इंडिगो का दावा- 95 प्रतिशत रूट्‍स पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मलइंडिगो की उड़ानों में काफी व्यवधान आ रहा है, सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और विमानों के परिचालन में देरी हो रही है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर सरकार ने सख्त एक्शन की तैयारी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि जो तकलीफ देश में यात्रियों को हुई है उससे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA ने बहुत सारे कदम उठाए हैं।

Earthquake : 7 तीव्रता के भूकंप से डोली धरती, सताया सुनामी का डर

Earthquake : 7 तीव्रता के भूकंप से डोली धरती, सताया सुनामी का डरअलास्का और कनाडा की सीमा के पास शनिवार को भूकंप (Alaska Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई है। अलास्का और कनाडा दोनों तरफ समुद्र से घिरे हैं।

Weather Updates : पंजाब, राजस्थान, यूपी में शीतलहर का दौर जारी, जानिए आपके प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

Weather Updates : पंजाब, राजस्थान, यूपी में शीतलहर का दौर जारी, जानिए आपके प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हालउत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। दिसंबर में भारी सर्दी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। इसके चलते मैदानी इलाकों में भी भारी ठंड देखने को मिलने लगी है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ राज्यों में बारिश के आसार ठंड को और तीखा बना सकते हैं। दक्षिण भारत में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं।

LIVE: IndiGo की आज भी उड़ानें, लोग हुए परेशान, एयरपोर्ट्‍स पर लंबी कतारें

LIVE: IndiGo की आज भी उड़ानें, लोग हुए परेशान, एयरपोर्ट्‍स पर लंबी कतारेंLatest News Today Live Updates in Hindi : आज भी इंडिगो उड़ानों को लेकर संकट बरकरार रहा। मीडिया खबरों के मुताबिक 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसलेशन के कारण यात्रियों की लंबी लाइन देखी गईं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट में देरी और निलंबन से परेशानी का सामना कर रहे हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
