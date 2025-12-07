रविवार, 7 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Chief Minister Rekha Gupta's statement regarding protest against air pollution in Delhi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 7 दिसंबर 2025 (22:43 IST)

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

Chief Minister Rekha Gupta
Chief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे।

खबरों के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे। गुप्ता ने कहा कि मैं इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से पूछना चाहती हूं कि इससे पहले आपके प्रदर्शन कहां हुए थे? पिछली सरकार ने क्या किया? 27 महीनों बाद मुझसे समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछ सकते हैं।
 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बिजली के हीटर बांटना और सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपाय करना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राजधानी की विभिन्न आरडब्ल्यूए को रात में ड्यूटी करने वाले चौकीदारों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए।
मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली की करीब 1400 किलोमीटर सड़कों की वॉल-टू-वॉल कारपेंटिंग कर धूल उड़ने की संभावनाओं को कम किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए सहित अन्य नागरिक लकड़ी, कोयला या कचरा जलता देख उसे रोकने की पहल करें।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ये भी किसी के बेटे, पिता और पति हैं.. राघव चड्ढा ने गिनाए डिलीवरी बॉय के दर्द

ये भी किसी के बेटे, पिता और पति हैं.. राघव चड्ढा ने गिनाए डिलीवरी बॉय के दर्दRaghav chadha on delivery boy : आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश करते हुए क्विक-कॉमर्स और ऐसे ही अन्य ऐप-आधारित डिलीवरी और सेवा व्यवसायों पर नियमन की मांग की। राघव ने डिलीवरी बॉय का मुद्दा उठाते हुए उनके दर्द भी गिना डाले। सांसद ने कहा कि डिलीवरी बॉय की जिंदगी दिहाड़ी मजदूरों और फैक्टरी मजदूरों से भी बदतर है। इस दौरान आम आदमी पार्टी सांसद ने डिलेवरी बॉय के लाभ भी गिनाए।

क्या इंडिगो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? जानिए पुतिन ने ऐसी स्थिति में क्या किया था?

क्या इंडिगो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? जानिए पुतिन ने ऐसी स्थिति में क्या किया था?आज की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ी कंपनियां और अरबपति अक्सर सरकारों पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? हालिया घटनाक्रमों से यह सवाल उठ रहा है, जहां इंडिगो ने पायलटों के आराम संबंधी नए नियमों के खिलाफ उड़ानें रद्द करके सरकार पर दबाव बनाया।

डीपफेक पर लगेगी लगाम, लोकसभा में रेगुलेशन बिल पेश, जानिए क्‍या है खतरा और क्‍या होगा फायदा?

डीपफेक पर लगेगी लगाम, लोकसभा में रेगुलेशन बिल पेश, जानिए क्‍या है खतरा और क्‍या होगा फायदा?पिछले कई दिनों से डीपफेक चर्चा में है। इसके इस्‍तेमाल से आम लोगों से लेकर सेलेब्रेटी तक की निजता खतरे में आ गई है। पिछले दिनों कई सेलिब्रिटीज ने डीपफेक को लेकर सवाल उठाए थे। बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना से लेकर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की डीपफेक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थ

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवाना

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवानातृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की चेतावनी, क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कार

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कारDonald Trump receives FIFA Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ, फीफा शांति पुरस्कार तो मिल ही गया। लेकिन, उन्हें पुरस्कार को लेकर इतना उतावलापन था कि उन्होंने बिना इंतजार किए खुद ही पुरस्कार उठाकर गले में पहन लिया।

और भी वीडियो देखें

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

योगी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा इतिहास, 3 लाख इंस्टॉलेशन का बनाया रिकॉर्ड

योगी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा इतिहास, 3 लाख इंस्टॉलेशन का बनाया रिकॉर्डChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और स्पष्ट नीति निर्देशन का ही परिणाम है कि राज्य में सौर ऊर्जा के 3 लाख इंस्टॉलेशन (3,00654) का लक्ष्य पार कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है वह ऐतिहासिक है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी सौर राज्यों में शामिल करती है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

योगी सरकार ने बुंदेलखंड के 6 कृषि विज्ञान केंद्रों में तैयार कराए मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट

योगी सरकार ने बुंदेलखंड के 6 कृषि विज्ञान केंद्रों में तैयार कराए मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांटUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत बुन्देलखंड के 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकेजिंग सह विपणन केंद्रों के निर्माण का काम फरवरी में पूरा कर लिया गया है।प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मशीनों की खरीद और इंस्टालेशन का काम जल्द शुरू होगा। विभागीय अफसरों का कहना है कि अगले वर्ष ये सभी प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो जाएंगे, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा।

CM योगी के मार्गदर्शन में सड़क परिवहन का किया जा रहा आधुनिकीकरण

CM योगी के मार्गदर्शन में सड़क परिवहन का किया जा रहा आधुनिकीकरणChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा, आधुनिक परिवहन ढांचे और तकनीकी सुदृढ़ीकरण को गति देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। उत्‍तर प्रदेश परिवहन विभाग और यातायात निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की कई महत्त्वपूर्ण पूंजीगत एवं राजस्व योजनाओं के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की बैठक में स्वीकृति मिली है।

मप्र में CM यादव के सामने 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 करोड़‌ 36 लाख रुपए का था इनाम

मप्र में CM यादव के सामने 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 करोड़‌ 36 लाख रुपए का था इनाम10 Naxalites surrendered in Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट जिले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इनामी नक्सली कबीर समेत कुल 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों पर था 2 करोड़‌ 36 लाख का इनाम था। सभी नक्सली कान्हा भूरम दलम (केबी डिवीजन) के हैं। यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com