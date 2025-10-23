गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Trial successful, artificial rain to occur in Delhi on 29th, learn how cloud seeding is done
Written By
Last Modified: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (22:51 IST)

ट्रायल सफल, दिल्ली में 29 को होगी कृत्रिम वर्षा, जानिए कैसे होती है क्लाउड सीडिंग

Cloud Seeding in Delhi
Cloud seeding in Delhi: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश (Cloud Seeding) करवाई जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सरकार ने क्लाउड सीडिंग का ट्रायल भी कर लिया है। मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- गु्रुवार को विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी।
 
मुख्‍यमंत्री ने कहा कि यह पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ और वातावरण को संतुलित बनाया जा सके।
 
क्या कहा पर्यावरण मंत्री ने : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। क्लाउड सीडिंग जिसकी बात लंबे समय से की जाती थी, उसका सफल ट्रायल दिल्ली में किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 28-29-30 अक्टूबर को दिल्ली के ऊपर बादल छाए रहेंगे। सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए भौतिक परीक्षणों और अनुमतियों के साथ पूरी तरह तैयार है। 
सिरसा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- आज IIT कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली एरिया तक और वापस IIT कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग फ़्लाइट की गई, जिसमें पायरो टेक्निक का इस्तेमाल करके खेकड़ा और बुराड़ी के बीच और बादली एरिया के ऊपर क्लाउड सीडिंग फ़्लेयर्स फायर किए गए। 
 
कैसे होती है क्लाउड सीडिंग : कृत्रिम बारिश, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, एक वैज्ञानिक तरीका है जिसका उपयोग बारिश कराने या बारिश की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मौसम वैज्ञानिक उन बादलों की पहचान करते हैं जिनमें पर्याप्त नमी होती है लेकिन वे खुद से बारिश नहीं कर पाते। इसके बाद विशेष प्रकार के रसायनों (जिन्हें सीडिंग एजेंट्स कहते हैं) को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, या ड्रोन की मदद से इन बादलों में छिड़का जाता है। 
 
इस्तेमाल में आने वाले रसायन : क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रसायन है। यह बर्फ के क्रिस्टल बनाने में मदद करता है। ड्राई आइस का उपयोग बादलों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नमक आधारित कण (जैसे सोडियम क्लोराइड - NaCl या पोटेशियम क्लोराइड) का उपयोग गर्म बादलों में पानी की बूंदों को बड़ा करने के लिए किया जाता है।
 
संघनन (Condensation) और वर्षा : ये रसायन बादलों में मौजूद पानी की छोटी-छोटी बूंदों या बर्फ के कणों के लिए केंद्रक (Nuclei) का काम करते हैं। पानी की बूंदें इन कणों के चारों ओर जमा होकर एक-दूसरे से चिपकने लगती हैं और बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तो वे बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में ज मीन पर गिरने लगती हैं। क्लाउड सीडिंग बादलों में सिल्वर आयोडाइड या अन्य रसायन डालकर प्राकृतिक संघनन प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका है, जिससे कृत्रिम रूप से बारिश होती है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जानIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

और भी वीडियो देखें

उमर अब्दुल्ला की हुंकार, कहा- नेशनल कांफ्रेंस सभी 4 राज्यसभा सीटें जीतेगी

उमर अब्दुल्ला की हुंकार, कहा- नेशनल कांफ्रेंस सभी 4 राज्यसभा सीटें जीतेगीJammu Kashmir Rajya Sabha elections: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को उम्मीद जताई कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) सभी चार सीटों पर विजयी होगी। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा से भी निराधार बयानबाजी बंद करने का आग्रह किया।

ICJ : इसराइल, क़ाबिज़ फिलिस्तीनी क्षेत्र में सहायता पहुंचने देने के लिए बाध्य

ICJ : इसराइल, क़ाबिज़ फिलिस्तीनी क्षेत्र में सहायता पहुंचने देने के लिए बाध्यअन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने कहा है कि इसराइल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर क़ाबिज़ शक्ति के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को यह सुनिश्चित करके निभाना होगा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सहायता सामग्री निर्बाध रूप से प्रवाहित हो और क़ाबिज़ फिलिस्तीनी क्षेत्र में सेवाएं दे रहीं यूएन व अन्य मानवीय एजेंसियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। इस विश्व न्यायालय ने यह परामर्शकारी राय, यूएन महासभा के अनुरोध पर सुनवाई में जारी की है।

महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादव

महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादवTejashwi Yadav becomes CM face of Mahagathbandhan: बिहार में जैसे-जैसे मतदात की तारीख करीब आती जा रही है, चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। आखिरकार महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी को यादव को अपना मुख्‍यमंत्री फेस घोषित कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं।

अब थर-थर कांपेंगे दुश्मन, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, Army को मिलेंगे घातक हथियार

अब थर-थर कांपेंगे दुश्मन, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, Army को मिलेंगे घातक हथियारIndian Army News : भारतीय सेनाओं को और घातक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 79000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी दे दी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में Defence Acquisition Council (DAC) की बैठक में तीनों सेनाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इन रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक 23 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई। इन रक्षा प्रस्तावों के जरिए नाग मिसाइलें खरीदी जाएंगी, जिससे दुश्मन के टैंक और बंकर तबाह किए जा सकें।

बिहार के बाद 5 और राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू, 2026 में होंगे विधानसभा चुनाव

बिहार के बाद 5 और राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू, 2026 में होंगे विधानसभा चुनावSIR process begins in five states: चुनाव आयोग ने बिहार के बाद 5 और राज्यों में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सभी राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में आयोजित CEOs और DEOs की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में SIR की सभी बारीकियों और इसकी जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com