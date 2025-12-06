Latest News Today Live Updates in Hindi : देश में इंडिगो संकट की वजह से शनिवार को भी हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। संकट की इस घड़ी में भारतीय रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया। एयर इंडिया और स्पाइस जेट की अतिरिक्त उड़ानें भी विमान यात्रियों को राहत देगी। पल पल की जानकारी...





08:12 AM, 6th Dec इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला शनिवार को भी जारी, इंडिगो संकट के बीच एक्शन में एयर इंडिया और स्पाइस जेट। अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का फैसला।

07:58 AM, 6th Dec चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर केरल के लिए मतदाता सूचियों को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को एक सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को दो चरण में होने हैं। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर के बजाय 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी के बजाय अब 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जबकि मसौदा मतदाता सूची का ड्राफ्ट 23 दिसंबर को जारी होगा आपत्तियां और क्लेम के लिए 22 जनवरी तक का समय होगा।

07:57 AM, 6th Dec भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद भी आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अड़े हुए हैं।