शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Nineteen agreements were signed between India and Russia
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (22:21 IST)

व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे के बाद मॉस्को रवाना, भारत के साथ किए ये समझौते

Nineteen agreements were signed between India and Russia
India-Russia bilateral summit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-रूस संबंधों की तुलना आकाश में एक स्थान पर स्थिर बने रहने वाले ध्रुव तारे से की। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2030 तक अपने आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत-रूस के बीच कुल 19 समझौतों और एमओयू पर मुहर लगी। ये समझौते मुख्य रूप से व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए किए गए। जानिए दोनों देशों के बीच हुए ये 19 समझौते कौनसे हैं...

खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-रूस संबंधों की तुलना आकाश में एक स्थान पर स्थिर बने रहने वाले ध्रुव तारे से की। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2030 तक अपने आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत-रूस के बीच कुल 19 समझौतों और एमओयू पर मुहर लगी।
भारत सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच एक राज्य के नागरिकों की दूसरे राज्य के क्षेत्र में अस्थायी श्रम गतिविधि पर समझौता हुआ। भारत सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच अनियमित प्रवासन से निपटने में सहयोग किया जाएगा। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया गया।

भारत और परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और मानव कल्याण पर निगरानी हेतु संघीय सेवा (रूसी संघ) के बीच समझौता सहयोग और प्रवासन पर समझौते किए गए।

अस्थाई श्रम गतिविधियों पर समझौता। दोनों देशों के बीच ध्रुवीय जहाजों को लेकर समझौता किया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग पर समझौते पर हस्‍ताक्षर किए गए। भारत सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच उर्वरकों पर भी समझौता किया गया।

भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग और जेएससी 'रूसी पोस्ट' के बीच द्विपक्षीय समझौते को लेकर हस्‍ताक्षर किए गए। भारत और रूस के बीच माल और वाहनों के संबंध में आगमन-पूर्व सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा के बीच प्रोटोकॉल।
पुणे स्थित रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान और रूस के फेडल स्‍टेट ऑटोनोमस उच्च शिक्षा संस्थान 'नेशनल टॉम्स्क स्‍टेट यूर्निवसिटी', टॉम्स्क के बीच वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग पर समझौता हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय, लोमोनोसोव मॉस्को स्‍टेट विश्वविद्यालय और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की संयुक्त-स्टॉक कंपनी प्रबंधन कंपनी के बीच सहयोग संबंधी समझौता किया गया।

प्रसार भारती, भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी गज़प्रोम-मीडिया होल्डिंग, रूस संघ के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता हेतु समझौता हुआ। नई दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी और मॉस्‍को स्थित ज़ारित्सिनो स्‍टेट ऐतिहासिक, वास्तुशिल्‍प, कला एवं भूदृश्य संग्रहालय-रिजर्व के बीच प्रदर्शनी 'इंडिया : फैवरिक ऑफ टाइम' के लिए समझौता किया गया। रूसी नागरिकों को पारस्परिक आधार पर 30 दिनों का निःशुल्क ई-पर्यटक वीज़ा प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्‍वागत : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया और उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत और रूस के बीच कई सालों की पक्की दोस्ती आने वाले कई सालों में और मज़बूत होती रहेगी।
 
प्रधानमंत्री मोदी ने दिए कई तोहफे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कई तोहफे दिए हैं। उन्हें असम की ब्लैक टी, सिल्वर का टी सेट, सिल्वर होर्स, मार्बल का चेस सेट, कश्मीरी केसर और श्रीमद्भगवदगीता की रूसी भाषा में एक प्रति भेंट की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 दशकों में विश्व ने उतार-चढ़ाव देखे हैं और मानवता अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरी है, लेकिन भारत और रूस की मित्रता ध्रुव तारे की तरह परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिकी है और समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है।
 
प्रधानमंत्री मोदी को दिया रूस आने का न्योता : इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का अपना 2 दिन का राजकीय दौरा संपन्न करने के बाद दिल्ली से रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचकर विदा किया।
Edited By : Chetan Gour 
फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाज

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाजरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। आज उनका दिल्ली में दूसरा दिन था। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डीनर का आयोजन किया गया। अब इस डीनर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस रात्रिभोज का न्योता नहीं दिया गया है।

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालातइंडिगो (indigo) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट इसी कंपनी के पास है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को ठीक करने के लिए तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं।

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?Vladimir Putin: सोवियत संघ के जमाने में एक ऐसा दौर था जबकि अमेरिकी जासूसी संस्था और रशियन जासूसी संस्था के एजेंटों में भिड़ंत होती रहती थी। यही कारण है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी संस्‍था KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) के कारनामों पर हॉलीवुड की कई फिल्में बनी है। वर्तमान रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन KGB के एजेंट से लेकर चीफ तक रहे हैं। चलिए जानते हैं पुतिन कैसे बने रशिया के जासूस।

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौता

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौतारूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है।

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्माना

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्मानाअमेरिका के वित्त विभाग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग डेरिपास्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।

और भी वीडियो देखें

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाज

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाजरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। आज उनका दिल्ली में दूसरा दिन था। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डीनर का आयोजन किया गया। अब इस डीनर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस रात्रिभोज का न्योता नहीं दिया गया है।

यूपी में नवाचार की नई परंपरा, इनक्यूबेशन सेंटर बने विकास के अग्रदूत

यूपी में नवाचार की नई परंपरा, इनक्यूबेशन सेंटर बने विकास के अग्रदूतChief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इनक्यूबेशन आधारित नवाचार को नई पहचान दी है। आज प्रदेश में कुल 76 इनक्यूबेशन सेंटर सक्रिय हैं। ये केंद्र विद्यार्थियों और युवाओं को विचार से उद्योग तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में सहयोग देते हैं।

योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार, कोडीन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर एफआईआर

योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार, कोडीन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर एफआईआरChief Minister Yogi Adityanath: योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नशे की आगोश में धकेलने वाले अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है।

योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार, कोडीन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर FIR

योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार, कोडीन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर FIRChief Minister Yogi Adityanath News : योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नशे के आगोश में धकेलने वाले अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। इस विशेष अभियान में अब तक 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं आधा दर्जन से अधिक अवैध नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेला गया है।

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालातइंडिगो (indigo) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट इसी कंपनी के पास है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को ठीक करने के लिए तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com