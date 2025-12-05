शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Vladimir Putins visit to India infuriated America, imposing a $7.1 million fine on a close associate's company.
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वाशिंगटन , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (15:51 IST)

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्माना

Vladimir Putin
Vladimir Putins News : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। भारत-रूस की दोस्ती के साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बॉन्डिंग को पूरी दुनिया देख रही है। इस बीच पुतिन की यात्रा से अमेरिका की भौंहें तन गई हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक अमेरिका के वित्त विभाग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग डेरिपास्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। 
वित्त विभाग के विदेशी संपत्तियां नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने कहा कि ग्रेसटाउन इंक नामक संपत्ति प्रबंधन कंपनी को डेरिपास्का के स्वामित्व वाली एक कंपनी की ओर से अप्रैल 2018 से मई 2024 के बीच 24 बार भुगतान के जरिए कुल 31,250 अमेरिकी डॉलर की राशि हासिल हुई। 
 
कौन हैं डोरिस्पा
डेरिपास्का, जो कभी रूस के सबसे अमीर आदमी थे और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लंबे समय से साथी थे, ने रूस के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक बेसिक एलिमेंट और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एल्युमीनियम प्रोड्यूसर रुसल की स्थापना की। दूसरे रूसी अमीरों की तरह, उसने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1990 के दशक में तेजी से हुए प्राइवेटाइज़ेशन के दौरान अपनी दौलत जमा की।
यूनाइटेड स्टेट्स ने 2018 में डेरिपास्का पर क्रेमलिन से उसके रिश्तों का हवाला देते हुए पाबंदी लगाई थी। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने 2022 में और पाबंदियां लगाईं।
 
 OFAC के के अनुसार ग्रेसटाउन को 2006 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, D.C. में तीन लग्ज़री प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें डेरिपास्का ने लगभग उसी समय खरीदा था, और कंपनी अपने ऑपरेशन्स को फाइनेंस करने और डायरेक्ट करने के लिए उससे जुड़े लोगों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नाम

राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नामVladimir Putins India visit : भाजपा ने राहुल गांधी के इस आरोप को ‘सरासर झूठ’ बताते हुए खारिज कर दिया कि सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती। पार्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने इस साल न्यूजीलैंड और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों समेत कई विदेशी मेहमानों से मिले हैं।

Ahmedabad Plane Crash : एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, ब्रिटेन भेजे गए शवों में मिला खतरनाक केमिकल

Ahmedabad Plane Crash : एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, ब्रिटेन भेजे गए शवों में मिला खतरनाक केमिकलAhmedabad Air India plane crash case : अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्रिटेन भेजे गए शवों को संभालते समय लंदन के शवगृह के कर्मचारी खतरनाक रूप से उच्च स्तर के विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंदन के वेस्टमिंस्टर सार्वजनिक शवगृह में लाए गए शवों में फॉर्मलिन की अत्यधिक मात्रा पाई गई। फॉर्मलिन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ होता है, जो श्वसन तंत्र में गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है।

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीन

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीनरूस की दोस्ती से भारत की समुद्र में ताकत दोगुनी हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील की खबर सामने आई है। भारत और रूस के बीच 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,700 करोड़ रुपए) की न्यूक्लियर सबमरीन डील हुई है। करीब 10 साल से इस डील को अंतिम रूप देने पर बात चल रही थी।

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें19 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। वीडियो की सत्यता, उसमें कौन है और यह कैसे सामने आया- इनमें से कुछ भी पुष्टि नहीं है। जानिए पूरा सच, कानूनी खतरे और क्यों इस तरह का कंटेंट शेयर करना अपराध है।

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा, व्लादिमीर पुतिन की या PM मोदी की? इस मामले में ट्रंप का क्या है हाल

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा, व्लादिमीर पुतिन की या PM मोदी की? इस मामले में ट्रंप का क्या है हालSalaries of world heads of state: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की भारत यात्रा पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। जब भारत और अमेरिका के संबंध अच्छी स्थिति में नहीं है, तब पुतिन की भारत यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार रूस के राष्ट्रपति का वेतन कितना है?

और भी वीडियो देखें

Cloudflare Down: महीने भी दूसरी दूसरी बार इंटरनेट डाउन, कई ऐप्स चलाने में आई परेशानियां

Cloudflare Down: महीने भी दूसरी दूसरी बार इंटरनेट डाउन, कई ऐप्स चलाने में आई परेशानियांCloudflare Down : क्लाउडफ्लेयर की सेवाओं में परेशानियां आने की फिर लोगों ने शिकायत की है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर नाराजगी और शिकायतों की बाढ़ आ गई। एक महीने में दूसरी बार ऐसी परेशानियां आई हैं। नवंबर में भी क्लाउडफ्लेयर में ऐसी गड़बड़ी आई थी।

पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट की गीता, क्या बोलीं कंगना रनौत

पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट की गीता, क्या बोलीं कंगना रनौतKangana Ranaut news in hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोहफे में रूसी भाषा में लिखी गीता की प्रति भेंट की। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि गीता में जो सत्य है, वो सनातन है वो सदा हमें प्रेरित करता है।

DGCA ने रोस्टर संबंधी फैसले पर लगाई रोक, जल्द खत्म होगा इंडिगो संकट!

DGCA ने रोस्टर संबंधी फैसले पर लगाई रोक, जल्द खत्म होगा इंडिगो संकट!Indigo crisis : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से देशभर में हड़कंप मच गया। सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग घंटों से एयरपोर्ट पर बैठकर फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने विमानन कंपनियों को FDTL नियमों से राहत देने का फैसला किया। रोस्टर संबंधी फैसले पर रोक से इंडिगो संकट के जल्द ही खत्म होने की संभावना है।

इंडिगो संकट ने बढ़ाई विमान यात्रियों की मुसीबत, दिल्ली से मुंबई का किराया 1 लाख से भी ज्यादा

इंडिगो संकट ने बढ़ाई विमान यात्रियों की मुसीबत, दिल्ली से मुंबई का किराया 1 लाख से भी ज्यादाSteep hike in airfares: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) इस समय एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है, जिसने हजारों यात्रियों की परेशानी को चरम पर पहुंचा दिया है। दूसरी ओर, अन्य विमान कंपनियों ने अपने किराए में भारी इजाफा कर दिया है। दूसरी ओर, इंडिगो की पिछले दो दिनों में 1500 से अधिक उड़ानें रद्द होने के बाद 5 दिसंबर को स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

इलाज की आस में रातभर फर्श पर सोया रहा मरीज, सुबह डॉक्‍टर ने कमीशन के लिए निजी अस्‍पताल भेज दिया

इलाज की आस में रातभर फर्श पर सोया रहा मरीज, सुबह डॉक्‍टर ने कमीशन के लिए निजी अस्‍पताल भेज दियागरीब मरीज अस्‍पताल में डॉक्‍टर को अपना भगवान मानकर इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन उन्‍हें इलाज के बदले मिलता है धोखा और अन्‍याय। प्रदेश के सबसे बड़े अस्‍पताल एमवाय में इन दिनों यही हो रहा है। हाल ही में जो मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com