Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्माना

Vladimir Putins News : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। भारत-रूस की दोस्ती के साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बॉन्डिंग को पूरी दुनिया देख रही है। इस बीच पुतिन की यात्रा से अमेरिका की भौंहें तन गई हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक अमेरिका के वित्त विभाग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग डेरिपास्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।

वित्त विभाग के विदेशी संपत्तियां नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने कहा कि ग्रेसटाउन इंक नामक संपत्ति प्रबंधन कंपनी को डेरिपास्का के स्वामित्व वाली एक कंपनी की ओर से अप्रैल 2018 से मई 2024 के बीच 24 बार भुगतान के जरिए कुल 31,250 अमेरिकी डॉलर की राशि हासिल हुई।

कौन हैं डोरिस्पा

डेरिपास्का, जो कभी रूस के सबसे अमीर आदमी थे और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लंबे समय से साथी थे, ने रूस के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक बेसिक एलिमेंट और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एल्युमीनियम प्रोड्यूसर रुसल की स्थापना की। दूसरे रूसी अमीरों की तरह, उसने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1990 के दशक में तेजी से हुए प्राइवेटाइज़ेशन के दौरान अपनी दौलत जमा की।

यूनाइटेड स्टेट्स ने 2018 में डेरिपास्का पर क्रेमलिन से उसके रिश्तों का हवाला देते हुए पाबंदी लगाई थी। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने 2022 में और पाबंदियां लगाईं।

OFAC के के अनुसार ग्रेसटाउन को 2006 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, D.C. में तीन लग्ज़री प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें डेरिपास्का ने लगभग उसी समय खरीदा था, और कंपनी अपने ऑपरेशन्स को फाइनेंस करने और डायरेक्ट करने के लिए उससे जुड़े लोगों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। Edited by : Sudhir Sharma