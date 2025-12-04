राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नाम

Vladimir Putins India visit : भाजपा ने राहुल गांधी के इस आरोप को ‘सरासर झूठ’ बताते हुए खारिज कर दिया कि सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती। पार्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने इस साल न्यूजीलैंड और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों समेत कई विदेशी मेहमानों से मिले हैं।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने इन विदेशी मेहमानों के साथ मुलाकात की गांधी की तस्वीरें शेयर कीं और कहा कि किसी भी दौरे के दौरान विदेश मंत्रालय आगंतुक गणमान्य व्यक्ति की सरकार के अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं के साथ मुलाकात की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि सरकार से इतर बैठक आयोजित करना आगंतुक प्रतिनिधिमंडल पर निर्भर करता है।

पार्टी का यह खंडन ऐसे समय में आया है जब गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी ‘असुरक्षा’ के कारण आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से कहती है कि वे विपक्ष के नेता से नहीं मिलें। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) ने कहा कि यह एक परंपरा है कि आगंतुक विदेशी मेहमान विपक्ष के नेता से मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

राहुल गाँधी जी, इतना सफ़ेद झूठ तो मत बोलिए।



पिछले एक-डेढ़ साल में ही आपने कम से कम पांच विदेशी मेहमानों/राष्ट्राध्यक्षों से मुलाक़ात की है। ये तस्वीरें झूठी तो नहीं हो सकती राहुल गाँधी जी!



- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी: 10 जून, 2024

- मलेशिया के प्रधानमंत्री… pic.twitter.com/Sl67sXf3wU — Anil Baluni (@anil_baluni) December 4, 2025 लोकसभा सदस्य बलूनी ने कहा कि गांधी सिर्फ डेढ़ साल में कम से कम पांच राष्ट्र प्रमुखों समेत विदेशी मेहमानों से मिले हैं और पहले भी कई विदेशी मेहमानों से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांधी 10 जून, 2024 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से, 21 अगस्त, 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से, 16 सितंबर, 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से और आठ मार्च, 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिले थे।

On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's allegations that the government is not following the tradition of allowing foreign dignitaries to meet the LoP, Sources say, "During a visit, MEA organises meetings for the incoming dignitary with Government officials and Government bodies. It is… — ANI (@ANI) December 4, 2025 बलूनी ने कांग्रेस नेता की इन विदेशी हस्तियों से मुलाकात की तस्वीरें ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता 1 अगस्त, 2024 को वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। भाजपा नेता द्वारा शेयर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि इनमें से कुछ बैठकों में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ मौजूद थीं।