शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (07:47 IST)

पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

putin modi
Latest News Today Live Updates in Hindi : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है। वे आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पल पल की जानकारी...


07:43 AM, 5th Dec
रूस के राष्‍ट्रपति पुतिन आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे राजघाट जाकर राष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उन्हें आज राष्‍ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षिय बातचीत करेंगे।

07:40 AM, 5th Dec
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि  आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग और राजघाट क्रॉसिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों के आसपास प्रतिबंध और रूट में बदलाव की घोषणा की गई। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर किसी भी वाहन को पार्क करने या रुकने की अनुमति नहीं है।

07:39 AM, 5th Dec
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।'
