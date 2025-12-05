Latest News Today Live Updates in Hindi : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है। वे आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पल पल की जानकारी...

रूस के राष्‍ट्रपति पुतिन आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे राजघाट जाकर राष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उन्हें आज राष्‍ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षिय बातचीत करेंगे।

07:40 AM, 5th Dec

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग और राजघाट क्रॉसिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों के आसपास प्रतिबंध और रूट में बदलाव की घोषणा की गई। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर किसी भी वाहन को पार्क करने या रुकने की अनुमति नहीं है।