पुतिन का भारत दौरा, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर जाने से बचें

ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, डब्ल्यू प्वाइंट, ए प्वाइंट, आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु वाई प्वाइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीम गढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम प्रगति मैदान सुरंग से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईपी मार्ग पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात प्रतिबंध रहेगा'

सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर किसी भी वाहन को पार्क करने या रुकने की अनुमति नहीं है। आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग और राजघाट क्रॉसिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों के आसपास प्रतिबंध और रूट में बदलाव की घोषणा की गई।

एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दौरान हनुमान सेतु की ओर जाने वाली एमजीएम प्रगति मैदान सुरंग बंद रहेगी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। परामर्श में कहा गया है कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर पृथ्वी राज रोड, डीडीयू मार्ग, आसफ अली रोड और मौलाना आजाद रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्किंग केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही की जा सकेगी।

edited by : Nrapendra Gupta