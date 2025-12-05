पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपने दोस्त, प्रेसिडेंट पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा। भारत-रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। ALSO READ: Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयान
Presented a copy of the Gita in Russian to President Putin. The teachings of the Gita give inspiration to millions across the world.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/D2zczJXkU2— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025