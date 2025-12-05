शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Putin India Visit PM Modi Gifts a Copy of the Bhagavad Gita
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (07:55 IST)

पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्‍ट में दी गीता, लाखों लोगों देती है प्रेरणा

modi gift to putin
Putin in India : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को निजी भोज पर आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त को गीता की एक कॉपी भेंट की। ALSO READ: Putin In India : दिल्ली पहुंचने से लेकर PM मोदी के साथ डिनर तक, पुतिन के Photos देख बढ़ गई होंगी ट्रंप की धड़कन
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।' साथ में उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वह राष्‍ट्रपति पुतिन को गीता की प्रति भेंट करते नजर आ रहे हैं। 
 
पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपने दोस्त, प्रेसिडेंट पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा। भारत-रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। ALSO READ: Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयान
 
गौरतलब है कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान उनकी पीएम मोदी के साथ जबरदस्त कैमेस्ट्री नजर आ रही है। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़ रूसी राष्‍ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से PM के लोक कल्याण मार्ग स्थित घर तक एक ही कार से सफर किया। 
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नाम

राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नामVladimir Putins India visit : भाजपा ने राहुल गांधी के इस आरोप को ‘सरासर झूठ’ बताते हुए खारिज कर दिया कि सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती। पार्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने इस साल न्यूजीलैंड और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों समेत कई विदेशी मेहमानों से मिले हैं।

Ahmedabad Plane Crash : एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, ब्रिटेन भेजे गए शवों में मिला खतरनाक केमिकल

Ahmedabad Plane Crash : एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, ब्रिटेन भेजे गए शवों में मिला खतरनाक केमिकलAhmedabad Air India plane crash case : अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्रिटेन भेजे गए शवों को संभालते समय लंदन के शवगृह के कर्मचारी खतरनाक रूप से उच्च स्तर के विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंदन के वेस्टमिंस्टर सार्वजनिक शवगृह में लाए गए शवों में फॉर्मलिन की अत्यधिक मात्रा पाई गई। फॉर्मलिन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ होता है, जो श्वसन तंत्र में गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है।

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीन

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीनरूस की दोस्ती से भारत की समुद्र में ताकत दोगुनी हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील की खबर सामने आई है। भारत और रूस के बीच 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,700 करोड़ रुपए) की न्यूक्लियर सबमरीन डील हुई है। करीब 10 साल से इस डील को अंतिम रूप देने पर बात चल रही थी।

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें19 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। वीडियो की सत्यता, उसमें कौन है और यह कैसे सामने आया- इनमें से कुछ भी पुष्टि नहीं है। जानिए पूरा सच, कानूनी खतरे और क्यों इस तरह का कंटेंट शेयर करना अपराध है।

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा, व्लादिमीर पुतिन की या PM मोदी की? इस मामले में ट्रंप का क्या है हाल

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा, व्लादिमीर पुतिन की या PM मोदी की? इस मामले में ट्रंप का क्या है हालSalaries of world heads of state: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की भारत यात्रा पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। जब भारत और अमेरिका के संबंध अच्छी स्थिति में नहीं है, तब पुतिन की भारत यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार रूस के राष्ट्रपति का वेतन कितना है?

और भी वीडियो देखें

Putin In India : दिल्ली पहुंचने से लेकर PM मोदी के साथ डिनर तक, पुतिन के Photos देख बढ़ गई होंगी ट्रंप की धड़कन

Putin In India : दिल्ली पहुंचने से लेकर PM मोदी के साथ डिनर तक, पुतिन के Photos देख बढ़ गई होंगी ट्रंप की धड़कनPutin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिनी यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन को गले लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। पुतिन का दौरा इसलिए और भी अहम हो गया है क्योंकि यह भारत-अमेरिका संबंधों में तेजी से आ रही गिरावट की पृष्ठभूमि में हो रहा है।

Delhi Air Pollution : प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे, 4 को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Delhi Air Pollution : प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे, 4 को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजापिछले महीने प्रदूषण को लेकर यहां इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से संबंधित मामले में 2 मजिस्ट्रेट अदालतों ने गुरुवार को 4 प्रदर्शनकारियों को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चारों आरोपी रवजोत कौर, गुरकीरत कौर, क्रांति और आयशा वाफिया हैं।

एस-400 की अतिरिक्त खरीद में भारत की दिलचस्पी, रूस ने की एसयू-57 लड़ाकू विमान देने की पेशकश, दोंनों देशों के रक्षामंत्रियों की बैठक में क्या हुआ

एस-400 की अतिरिक्त खरीद में भारत की दिलचस्पी, रूस ने की एसयू-57 लड़ाकू विमान देने की पेशकश, दोंनों देशों के रक्षामंत्रियों की बैठक में क्या हुआभारत और रूस ने गुरुवार को अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विस्तार करने का संकल्प जताया, जिसमें नई दिल्ली ने अपनी लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने के लिए मॉस्को से एस-400 मिसाइल प्रणालियों के अतिरिक्त बैच खरीदने में गहरी रुचि दिखाई।

राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नाम

राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नामVladimir Putins India visit : भाजपा ने राहुल गांधी के इस आरोप को ‘सरासर झूठ’ बताते हुए खारिज कर दिया कि सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती। पार्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने इस साल न्यूजीलैंड और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों समेत कई विदेशी मेहमानों से मिले हैं।

Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयान

Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयानVladimir Putin Putin India Visit news in hindi : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को 2 दिन के दौरे पर नयी दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य लगभग 8 दशक पुरानी भारत-रूस साझेदारी को और मजबूत करना है, एक ऐसी साझेदारी जो जटिल भू-राजनीतिक माहौल के बावजूद स्थिर बनी हुई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com