Delhi Air Pollution : प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्पे, 4 को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

वाफिया को गुरुवार को उसकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उसे 11 दिसंबर तक सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में शाम को रवजोत, गुरकीरत और क्रांति को न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के समक्ष पेश किया गया। चावला ने उन्हें सात दिन की जेल भेज दिया।