शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (13:12 IST)

दिल्ली की हवा में घुला जहर, बच्‍चों का घुट रहा दम, राहुल गांधी ने शेयर किया हर मां का दर्द

Delhi NCR pollution
Delhi Air Pollution : दिल्ली एनसीआर में दिवाली की बाद से ही हवा जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के कई इलाके का AQI 400 के पार रहा। यह गंभीर श्रेणी में आता है। इस बीच राहुल गांधी ने जहरीली हवा में घुटते बच्चों और उनकी मां का दर्द बताया तो अरविंद केजरीवाल ने एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी का मुद्दा उठाया।
 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हर मां जो मुझे मिलती है, वही बात कहती है: उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस ले रहा है। वे थकी हुई, डरी हुई और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार में कोई तत्परता, कोई योजना, कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखती?
 
उन्होंने कहा कि भारत को हवा के प्रदूषण पर तुरंत, विस्तृत संसद बहस की जरूरत है और इस स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए एक सख्त, लागू की जा सकने वाली कार्य योजना चाहिए। हमारे बच्चों को साफ हवा का हक है।
 
आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है, और समाधान देने की बजाय सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है। लोग अपने परिवार को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफ़ायर लेने जाते हैं, और वहाँ पता चलता है कि सरकार उस पर 18% GST वसूल रही है। ये सरासर अन्याय है।
 
उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगाया गया GST तुरंत हटाया जाए। समाधान नहीं दे सकते तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद कीजिए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदुषण पर सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। प्रदुषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका आगे जाकर निदान ज्यादा बेहतर हो पाएगा क्योंकि अभी जो प्रयास शुरू हुए हैं उसका नतीजा आगे जाकर मिलेगा।
edited by : Nrapendra Gupta
दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली, क्या बोलीं दिल्ली CM रेखा गुप्ता

दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली, क्या बोलीं दिल्ली CM रेखा गुप्ताPollution in Delhi NCR : दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह स्मॉग की परत छाई रही। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के कई इलाके का AQI 400 के पार रहा। यह गंभीर श्रेणी में आता है। इस बीच दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभी जो उपाय किए जा रहे हैं उसका नतीजा आगे जाकर मिलेगा।

