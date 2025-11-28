शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Smog Engulfs Delhi-NCR, AQI Surpasses 400
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (12:23 IST)

दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली, क्या बोलीं दिल्ली CM रेखा गुप्ता

delhi pollution
Pollution in Delhi NCR : दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह स्मॉग की परत छाई रही। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के कई इलाके का AQI 400 के पार रहा। यह गंभीर श्रेणी में आता है। इस बीच दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभी जो उपाय किए जा रहे हैं उसका नतीजा आगे जाकर मिलेगा।
 
CPCB के मुताबिक आज सुबह अशोक विहार के आसपास के इलाके में AQI 417 था। अक्षरधाम और आनंद विहार के पास AQI 408 रहा वहीं एम्स के आसपास AQI 401 दर्ज किया गया। इंडिया गेट, साउथ एक्सटेंशन के आसपास एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है।
 
एनसीआर में भी हवा का बुरा हाल है। नोएडा, गाजियाबाद में भी कई स्थानों पर एक्यूआई 400 के पार रहा। इस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
 
राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति कम होने के चलते वायु प्रदूषण में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में ग्रेप 3 की पाबंदियां हटा ली गई है।
 
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदुषण पर सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। प्रदुषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका आगे जाकर निदान ज्यादा बेहतर हो पाएगा क्योंकि अभी जो प्रयास शुरू हुए हैं उसका नतीजा आगे जाकर मिलेगा।
 
इस बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि हमारे पास जादुई छड़ी नहीं, जिसे घुमाएं और एनसीआर में प्रदूषण खत्म हो जाए। CJI ने माना कि प्रदूषण एक जटिल समस्या है। हमें इसके कारणों की पहचान करते हुए समाधान निकालना होगा। साथ ही इसकी नियमित निगरानी करनी होगी।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकताSambit Patra attacks Rahul Gandhi : भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके लोगों ने वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव सेट किया है।

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयो

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयोकभी कभी चमत्‍कार हो जाता है और यह चमत्‍कार ऐसे सामने आता है कि यकीन करना मुश्‍किल हो जाता है। एसआईआर सर्वे के दौरान एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें सालों से बिछड़े बेटे को मां से मिला दिया। यह वाकया जानकर पूरा गांव भावुक हो गया और मां की आंखें भर आईं।

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिली

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिलीस्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजरऔर फिल्म निर्देशकसंगीतकार पलाश मुछाल की शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं कि पलाश ने स्मृति से चीट किया और कुछ चैट्स भी लीक हो गई थी। खबर सामने आई थी कि पिता की तबियत बिगड़ने की वजह से शादी टली है और परिवार ने स्टेटमेंट भी दिया था, यह भी कहा था कि स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ने के बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था लेकिन इन चैट्स कि वजह से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि शादी पोस्टपोन होने का कारण ब्रेक अप है, इन्हीं अफवाहों के बीच मेरी डी’कोस्टा (Mary D’Costa) का नाम भी उछाला गया, जिन्हें लोगों ने कथित चैट लीक से जोड़कर यह मान लिया कि वह वही कोरियोग्राफर हैं जिनके साथ पलाश का नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे पलाश से कभी नहीं मिली हैं और स्मृति की बहुत इज्जत करती हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवारChief Minister Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) एक दूसरे पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे हैं। मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी एकनाथ शिंदे के एक बयान पर पलटवार करते हुए इस 'शीत युद्ध' को सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल, हाल ही में एकनाथ शिंदे ने भाजपा की तुलना परोक्ष रूप से रावण से कर दी थी।

अब SIR में OTP से सेंधमारी, सायबर अपराधी सक्रिय, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे रहे अलर्ट?

अब SIR में OTP से सेंधमारी, सायबर अपराधी सक्रिय, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे रहे अलर्ट?इंदौर क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, दिया टोल फ्री नंबर

और भी वीडियो देखें

अमेरिका में हमले के बाद एक्शन में ट्रंप, 19 देशों से आने वाले लोगों के ग्रीन कार्ड पर संकट

अमेरिका में हमले के बाद एक्शन में ट्रंप, 19 देशों से आने वाले लोगों के ग्रीन कार्ड पर संकटDonald Trump news in hindi : वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में नजर आ रहे है। उन्होंने 19 देशों से आने वाले सभी लोगों के ग्रीन कार्ड की दोबारा गहन जांच का एलान किया है।

LIVE: हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 94 हुई

LIVE: हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 94 हुईLatest News Today Live Updates in Hindi : हांगकांग में 7 हाईराइज आवासीय इमारतों में भीषण आग लगने से 94 लोगों की मौत हो गई। 280 से ज्यादा लोग लापता। पल पल की जानकारी...

गौहरगंज में मासूम से रेप के आरोपी सलमान के गिरफ्तारी और शॉर्ट एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी!

गौहरगंज में मासूम से रेप के आरोपी सलमान के गिरफ्तारी और शॉर्ट एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी!रायसेन के गौहगंज में 6 साल की मासूम से रेप के मामले में आऱोपी सलमान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। देर रात भोपाल से पुलिस की गिरफ्त में आए सलमान को लेकर जब पुलिस गौहरगंज लेकर जा रही थी तब भोजपुर के पास कीरतपुर के पास पुलिस की स्कॉर्पियों गाड़ी का लेफ्ट साइड का टायर पंक्चर हो गई और जब सलमान को दूसरी गाड़ में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसने SI श्यामराज सिंह की रिवाल्वर लेकर भागने की कोशिश की।

4 राज्यों में दिखेगा सेन्यार का असर, IMD ने जारी किया अलर्ट

4 राज्यों में दिखेगा सेन्यार का असर, IMD ने जारी किया अलर्टWeather Update : देशभर में शीत लहर और ठंड के प्रकोप के बीच 4 राज्यों में चक्रवाती तूफान सन्यार का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, अंडमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश और केरल में इसका असर दिखाई देगा। इस दौरान तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है।

आधार पर यूपी और महाराष्‍ट्र में बड़ा फैसला, जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं

आधार पर यूपी और महाराष्‍ट्र में बड़ा फैसला, जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहींAadhar Card News in hindi : उत्तर प्रदेश और महाराष्‍ट्र में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्‍ट्र में आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया गया है। सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com