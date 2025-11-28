दुबई हादसे के बाद HAL अध्यक्ष का बड़ा बयान, तेजस पूरी तरह सुरक्षित

Tejas Aircraft : हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डीके सुनील ने दुबई हादसे के बाद एक बड़ा बयान देते हुए लड़ाकू विमान तेजस को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। उन्होंने कहा कि दुबई एयर शो में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस घटना से विमान के भविष्य के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि तेजस में कोई समस्या नहीं है, यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। दुबई में आपने जो देखा वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी।

डीके सुनील ने कहा कि मुझे लगता है कि जैसे-जैसे देश विकसित होते हैं और अपनी तकनीक विकसित करते हैं, हम विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। हमारे पास नवीनतम क्षमता वाला 4.5 पीढ़ी का विमान है। यह एक शानदार सफलता है और हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूं कि यह एक बिल्कुल सुरक्षित विमान है और इसका तेजस के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एचएएल के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कंपनी वैश्विक खिलाड़ी बनने के प्रयास में निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। निर्यात भारत सरकार और कंपनी की भागीदारी का परिणाम है। यह हमारे द्वारा निर्मित क्षमता का तार्किक विस्तार है।

भारतीय वायु सेना ने बयान जारी कर कहा था कि दुबई के अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक निम्न-स्तरीय एरोबैटिक प्रदर्शन के दौरान विमान के नीचे गिरने और उसमें आग लगने से पायलट की मौत हो गई। तेजस मार्क-1 विमान आठ मिनट तक हवाई कलाबाजी कर रहा था, तभी वह कम ऊंचाई पर नेगेटिव जी-टर्न से उबरने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप विमान घातक रूप से नीचे उतरा और दर्शकों के सामने विस्फोट हो गया।

edited by : Nrapendra Gupta