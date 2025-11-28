इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकी

Former Prime Minister Imran Khan: इस समय पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं। इस बीच, इमरान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को किसी ने भी हाथ लगाया तो इनकी नस्लें नहीं बचेंगी। 4 नवंबर से इमरान खान से कोई भी नहीं मिल पाया है। जेल के बाहर 700 जवान तैनात बताए जा रहे हैं।

इमरान की बहन नौरीन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि ये लोग चाहते क्या हैं? वे इमरान के साथ क्या करना चाहते हैं, पता नहीं। इमरान अपने मुकदमों में बरी भी हुए हैं। नौरीन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो उनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। पाकिस्तान की पूरी अवाम इमरान के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई देखकर नहीं बताएगा कि इमरान सही-सलामत हैं, हम कैसे यकीन करें? उनको आइसोलेशन में डाला गया है।

... तो सबका कत्ल होगा : नौरीन नियाजी ने कहा कि अगर इमरान खान का कत्ल हुआ तो जो भी सीनेटर बैठे हैं, उन सबका कत्ल होगा। इमरान इंशाअल्लाह जेल से निकलेंगे। सारे मुकदमों से बरी हो गए हैं, लेकिन इन लोगों ने जेल में बंद कर रखा है। उन्हें तकलीफ दी जा रही है। लोग इमरान के लिए पूरी दुनिया में दुआएं कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इमरान की तीन बहनों ने उनसे मिलने के लिए कई बार कोशिशें की हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। इससे पहले भी नौरीन ने इमरान की सेहत को लेकर कहा था- हमें कुछ नहीं पता। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया।





नौरीन ने कहा कि हमें पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्‍यमंत्री भी इमरान से मिलने गए थे, लेकिन वे भी मुलाकात नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने जेल के बाहर धरना भी दिया था। हालांकि सरकार की ओर से अभी यह नहीं बताया गया है कि इमरान के परिजनों को उनसे मिलने से क्यों रोका जा रहा है।

2023 से अदियाला जेल में बंद हैं इमरान : नौरीन कहा कि हमें पता चला कि भारत में खबर चल रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने इस तरह औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इमरान खान की मौत हो गई है, वहीं रिपोर्ट्स उनकी सेहत खराब होने की बात कही गई है। दूसरी ओर, पाकिस्तानी सरकार ने कहा कि इमरान जीवित हैं और जेल में ही हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala