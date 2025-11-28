जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराज

Controversial video of Jagadguru Rambhadracharya: जगदगुरु रामभद्राचार्य अंग्रेजी शब्द Wife शब्द की व्याख्या कर विवाद में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे Wife की व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह टिप्पणी Wife की भारतीय संस्कृति के पत्नी शब्द से करते हुए की है। उनका तात्पर्य था कि 'पत्नी' एक सम्मानजनक शब्द है।

क्या है Wife की ताजा व्याख्या : रामभद्राचार्य ने एक बार फिर अंग्रेजी के वाइफ शब्द की व्याख्या की है। वाइफ शब्द का फुल फॉर्म बताते हुए रामभद्राचार्य कहते हैं- W (Wonderful), I (Instrument), F (For) और E (Enjoy)। वाइफ का मतलब आनंद का साधन, खिलौना या वस्तु (वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय) है। हालांकि उन्होंने इस शब्द की व्याख्या हिन्दी के पत्नी शब्द से तुलना करते हुए की है। लेकिन, सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। महाराज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी टिप्पणी कर चुके हैं। वे सोनिया गांधी की नागरिकता पर भी सवाल उठा चुके हैं।

वायरल वीडियो के मुताबिक हिन्दू धर्माचार्य रामभद्राचार्य का कहना है कि वाइफ का मतलब आनंद का साधन है, जबकि पत्नी यज्ञ में पति का साथ देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी उपयोग भोग के लिए नहीं योग के लिए होता है। हनीमून शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो मून हमेशा ही हनी यानी मधुर होता है।

रामभद्राचार्य इससे पहले भी Wife शब्द की अलग तरह से व्याख्या कर चुके हैं। तब उन्होंने कहा था- W (without), I (information ) F (fight), E (every time)। अर्थात बिना किसी सूचना के झगड़े उसे वाइफ कहते हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala