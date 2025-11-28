बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायल

Ballia Auspicious Programme incident : बलिया शहर के रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई जब रिसेप्शन समारोह के लिए बनाया गया मंच अचानक भरभराकर टूट पड़ा। हादसे के समय मंच पर वर-वधू शुभकामनाएं पाने के लिए बैठे हुए थे और बड़ी संख्या में लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंच रहे थे, लेकिन मंच पर बढ़ते भार के कारण वह अचानक से चरमरा कर गिर गया, जिसमें वर–वधू सहित कई लोग घायल हो गए। मंच टूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हालांकि गनीमत यह रही कि मंच के टूटने के समय उस पर खड़े किसी शख्स को वहां कोई गंभीर चोट नहीं आई वरना खुशी का माहौल बड़ा जख्म दे सकता था, लेकिन यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी क्षण बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

