बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायल
Ballia Auspicious Programme incident : बलिया शहर के रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई जब रिसेप्शन समारोह के लिए बनाया गया मंच अचानक भरभराकर टूट पड़ा। हादसे के समय मंच पर वर-वधू शुभकामनाएं पाने के लिए बैठे हुए थे और बड़ी संख्या में लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंच रहे थे, लेकिन मंच पर बढ़ते भार के कारण वह अचानक से चरमरा कर गिर गया, जिसमें वर–वधू सहित कई लोग घायल हो गए। मंच टूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यह समारोह भाजपा नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई का रिसेप्शन था, जिसमें पार्टी के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था। हादसे के समय मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह, तथा पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे।
अचानक हुए हादसे में सभी लोग मंच के साथ नीचे गिर पड़े। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग सकते में आ गए और तरह-तरह की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि अपने यहां जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो मंच पर बैठकर आशीर्वाद नही लेंगे। कोई बोला मजबूती पहले चैक करेंगे, ताकि कोई हादसा न हो।
हालांकि गनीमत यह रही कि मंच के टूटने के समय उस पर खड़े किसी शख्स को वहां कोई गंभीर चोट नहीं आई वरना खुशी का माहौल बड़ा जख्म दे सकता था, लेकिन यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी क्षण बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
Edited By : Chetan Gour