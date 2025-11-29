शनिवार, 29 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Rs 18 lakh cash recovered from Shaheens room
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (18:38 IST)

दिल्ली विस्फोट, शाहीन के हॉस्टल रूम से मिले 18 लाख, टेरर फंडिंग का शक

Delhi car blast
18 lakh cash recovered from Shaheens room: राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की टीम ने गुरुवार रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. शाहीन शाहिद के हॉस्टल रूम से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। रूम नंबर 32 में एक अलमारी के अंदर मिले कैश के बंडलों से यह शक और बढ़ गया है कि यह पैसा यूनिवर्सिटी के अंदर से काम कर रहे 'व्हाइट-कोट टेरर मॉड्यूल' को फंड करने के लिए अलग रखा गया होगा। शाहीन को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। 
 
शाहीन को NIT इलाके की एक दुकान पर स्पॉट आइडेंटिफिकेशन के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस लाया गया, जहां से कथित तौर पर एक्सप्लोसिव बनाने के लिए केमिकल खरीदे गए थे। बताया जा रहा है कि NIA टीम पहले उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ले गई, जहां उसने एक लॉकर दिखाया जिसका उसने इस्तेमाल किया था। वहां से उसे उसके हॉस्टल रूम ले जाया गया, जहां 18 लाख रुपए बरामद हुए। NIA अधिकारियों ने कमरे में ही कैश की गिनती की और पैसे जब्त कर लिए।
 
कहां से आया फंड : अधिकारियों ने कहा कि वे अब फंड के सोर्स का पता लगा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्हें मॉड्यूल के नेटवर्क के जरिए भेजा गया था। ट्रांसफर में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए तलाशी भी शुरू की गई है। जब्ती के बाद NIA ने कैंपस में शाहीन की हरकतों को मैप किया, उसे मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और डॉक्टर के केबिन में ले जाकर उसके डेली रूटीन को फिर से बनाया और संभावित साथियों की पहचान की।
 
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी उन स्टूडेंट्स, स्टाफ और दूसरे लोगों की लिस्ट बना रही है जिनसे उसने टेरर नेटवर्क बनाने के दौरान संपर्क किया होगा। सूत्रों के मुताबिक, शाहीन अल-फलाह में पढ़ाने के दौरान भी मॉड्यूल में एक्टिव रही और यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर अपने कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ाने के लिए काम करती रही।
 
मुजम्मिल के ठिकानों का भी पता लगा : शाहीन को लेकर NIA का ऑपरेशन डॉ. मुजम्मिल अहमद गनी के एक दिन बाद हुआ, जो अल-फलाह का एक और डॉक्टर है, जिसे टेरर मॉड्यूल का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें फरीदाबाद लाया गया, जहां उन्होंने दो दुकानों की पहचान की, जहां से उन्होंने अपने कमरों में रखा अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। जांच एजेंसी ने मुजम्मिल से जुड़े दो और ठिकानों का भी पता लगाया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि और विस्फोटक छिपे हो सकते हैं।
 
यूनिवर्सिटी से कुछ किलोमीटर दूर दो और कमरों में मुजम्मिल ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा किया था, जो एक एक्सप्लोसिव मटीरियल है। जांच करने वालों को यह भी पता चला कि उसने इसका ज्यादातर हिस्सा गांव के खेतों में छिपा दिया था, फिर उसे फतेहपुर तगा में एक मौलवी के घर में ले गया था, जिसे उसने किराए पर लिया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराज

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराजControversial video of Jagadguru Rambhadracharya: जगदगुरु रामभद्राचार्य अंग्रेजी शब्द Wife शब्द की व्याख्या कर विवाद में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे Wife की व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह टिप्पणी Wife की भारतीय संस्कृति के पत्नी शब्द से करते हुए की है। उनका तात्पर्य था कि 'पत्नी' एक सम्मानजनक शब्द है।

इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकी

इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकीFormer Prime Minister Imran Khan: इस समय पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं। इस बीच, इमरान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है।

मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांत

मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांतदेश के नए सीजेआई सूर्यकांत का नया बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा कि वे लोगों को न्‍याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकते हैं। यह बात उन्‍होंने एक सुनवाई के दौरान कही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची भी थे।

क्या 'त्याग' करेंगे सिद्धारमैया, पार्टी हाईकमान का फैसला मानने की कही बात

क्या 'त्याग' करेंगे सिद्धारमैया, पार्टी हाईकमान का फैसला मानने की कही बातPolitical crisis in Congress: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का ढाई साल का कार्यकाल पूरा होते ही मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान चरम पर पहुंच गई है। इस बीच, कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता के लिए जारी खींचतान के बीच राज्य के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने एक अहम पोस्ट में कहा है कि मेरे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है।

बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायल

बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायलBallia Auspicious Programme incident : बलिया शहर के रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई जब रिसेप्शन समारोह के लिए बनाया गया मंच अचानक भरभराकर टूट पड़ा। हादसे के समय मंच पर वर-वधू शुभकामनाएं पाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन मंच पर बढ़ते भार के कारण वह अचानक से चरमरा कर गिर गया, जिसमें वर–वधू सहित कई लोग घायल हो गए। मंच टूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

कुत्‍तों के खिलाफ बर्बरता से देशभर में हजारों स्‍टूडेंट में आक्रोश, IIT- मेडिकल समेत कई कॉलेजों में प्रदर्शन, भेज रहे पिटीशन

कुत्‍तों के खिलाफ बर्बरता से देशभर में हजारों स्‍टूडेंट में आक्रोश, IIT- मेडिकल समेत कई कॉलेजों में प्रदर्शन, भेज रहे पिटीशनसुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल कॉलेज अस्पताल और बस स्टैंड जैसे स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने के आदेश के खिलाफ शनिवार को इंदौर से 1500 लेटर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई।

मौलाना मदनी के विवादित बयान पर भड़के भाजपा नेता संबित पात्रा, जमकर लगाई लताड़

मौलाना मदनी के विवादित बयान पर भड़के भाजपा नेता संबित पात्रा, जमकर लगाई लताड़Sambit Patra on Maulana Madani Controversial Statement : जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक में इसके अध्यक्ष, मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक हैं। मुसलमान सड़कों पर चलते हुए भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि भाजपा नेता संबित पात्रा ने बयान पर आपत्ति लेते हुए कहा कि वह न केवल भड़काऊ बयान है अपितु देश को विभाजन की ओर ले जाने की उनकी कुचेष्टा है।

मौलाना मदनी के बिगड़े बोल, सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल, वंदे मातरम पर भी विवादित टिप्पणी

मौलाना मदनी के बिगड़े बोल, सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल, वंदे मातरम पर भी विवादित टिप्पणीMaulana Madanis controversial remarks on Vande Mataram: देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने भोपाल में 'वंदे मातरम' को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा होना तय है। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमों के लिए वंदे मातरम बोलने में मुश्किल नहीं होती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए।

कफ सिरप ने खराब की भारत की अंतराष्‍ट्रीय छवि, अब केंद्र ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए क्‍या है कफ सिरप के नए नियम?

कफ सिरप ने खराब की भारत की अंतराष्‍ट्रीय छवि, अब केंद्र ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए क्‍या है कफ सिरप के नए नियम?सर्दी खांसी के लिए कफ सिरप किसी भी मेडिकल स्‍टोर पर आसानी से मिल जाते हैं, बगैर डॉक्‍टर के प्रिस्‍क्रप्‍शन के भी कई स्‍टोर संचालक मरीजों को ये सिरप दे देते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार बगैर डॉक्‍टर के प्रिस्‍क्रप्‍शन के कफ सिरप बेचने पर लगाम लगाने जा रही है। दरअसल, सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है।

दक्षिण सीरिया के एक गांव पर इजराइल का हमला, 13 लोगों की मौत

दक्षिण सीरिया के एक गांव पर इजराइल का हमला, 13 लोगों की मौतIsrael attacks southern Syria: इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच, दक्षिणी सीरिया के एक गांव को निशाना बनाया है। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना के अनुसार रात के अंधेरे में किए गए इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। इसके उलट इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com