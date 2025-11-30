रविवार, 30 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , रविवार, 30 नवंबर 2025 (14:51 IST)

दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, कब किन राज्यों में है छुट्‍टी?

bank holiday
Bank Holiday December : सोमवार से दिसंबर महीना शुरू हो रहा है। दिसंबर 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुल 16 दिन बैंक हॉलिडे का ऐलान किया है। ये छुट्टियां राज्य के त्योहारों, स्थानीय आयोजनों और स्मृति दिवसों के आधार पर तय की गई है।  अगर आपको इस माह किसी काम से बैंक ब्रांच जाना है तो वहां जाने से पहले छुट्‍टियों की लिस्ट जरूर देख लें। 
 
1 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बैंक बंद रहेंगे। यहां राज्य स्थापना दिवस और इंडिजिनस फेथ डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर इन दोनों राज्यों के लिए बेहद खास दिन होता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्थापना दिवस होने के कारण यहां सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ बैंक भी बंद रहेंगे।
 
3 दिसंबर 2025 को बुधवार के दिन गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्योहार है तो 12 दिसंबर 2025 को शुक्रवार के दिन मेघालय में पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की डेथ एनिवसरी की छुट्‍टी है। 18 दिसंबर 2025 को गुरुवार के दिन मेघालय में यू सोसो थाम की डेथ एनिवर्सरी है।
 
19 दिसंबर 2025 को शुक्रवार के दिन गोवा में गोवा लिबरेशन डे है तो 22 दिसंबर 2025 को शनिवार के दिन सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग फेस्टिवल। 24 दिसंबर 2025 बुधवार को मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन की छुट्‍टी है।
 
गुरुवार 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 26 दिसंबर शुक्रवार को मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण अवकाश रहेगा। 30 दिसंबर गुरुवार को मेघालय में यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर अवकाश रहेगा तो 31 दिसंबर शुक्रवार को मिजोरम और मणिपुर में न्यू ईयर ईव या इमोइनु इराटपा के कारण अवकाश रहेगा।
 
दिसंबर 2025 के दौरान 6 वीकेंड के कारण छुटि्टयां रहने वाली है। इसमें 13 को दूसरा शनिवार और 27 को चौथा शनिवार के कारण बैंकों की छुट्टियां रहेगी। 7, 14, 21 और 28 को रविवार की वजह से देशभर में बैंक बंद रहेंगे। 
edited by : Nrapendra Gupta 
