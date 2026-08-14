Operation Sindoor : 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर पर NSA अजीत डोभाल का बड़ा बयान, खोले रणनीति के राज

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की रणनीति और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन के बाद अपने पहले इंटरव्यू में डोभाल ने कहा कि भारत के धैर्य और उदारता को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर भारत जोखिम उठाने और कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है।

ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था?

ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? 7 मई 2025 की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के कुछ सप्ताह बाद की गई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए थे। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई, जिसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने आगे की जवाबी कार्रवाई की। ये सभी कार्रवाई व्यापक रूप से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुईं।

पहलगाम हमले के बाद लिया गया बड़ा फैसला

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से यह सैन्य कार्रवाई की गई थी। डोभाल के बयान से ऑपरेशन के पीछे की रणनीतिक सोच की झलक मिलती है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत के रुख को भी स्पष्ट किया। उनका कहना है कि भारत जरूरत पड़ने पर गणनात्मक जोखिम उठाने और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता रखता है।

‘धैर्य को कमजोरी न समझें’

अजीत डोभाल ने भारत की सुरक्षा नीति को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संयम और धैर्य इस बात का संकेत नहीं है कि देश किसी खतरे का जवाब देने में सक्षम नहीं है या जवाब देना नहीं चाहता। उनके मुताबिक, जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो तो भारत जोखिम उठाने और निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उनके बयान से सरकार की उस नीति की झलक मिलती है, जिसमें एक ओर संयम पर जोर है, वहीं जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखा जाता है।

डॉक्यूमेंट्री में सामने आएगी ऑपरेशन की अंदरूनी कहानी

‘Declassified: Operation Sindoor’ दो हिस्सों वाली डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें ऑपरेशन से जुड़े रणनीतिक फैसलों, सैन्य तैयारियों और प्रमुख घटनाक्रमों को दिखाया जाएगा। Discovery के मुताबिक, इसमें भारत की प्रतिक्रिया की निगरानी में सीधे तौर पर शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा से जुड़े लोगों के अनुभव शामिल हैं। अजीत डोभाल का इंटरव्यू इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह ऑपरेशन के बाद उनकी पहली विस्तृत सार्वजनिक टिप्पणी है।

कब और कहां देख सकेंगे?

डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर शनिवार रात 9 बजे Discovery और Discovery+ पर निर्धारित है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिए गए रणनीतिक फैसलों और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाएगा।