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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (17:54 IST)

जन आंदोलन और युद्ध का क्या है संबंध? ग्रह गोचर से समझिए देश-दुनिया में उथल-पुथल के संकेत

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (17:54 IST)
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Mundane Astrology: क्या किसी बड़े आंदोलन के बाद भारत का बड़े युद्ध में जाना तय है? राजनीतिक विज्ञान में एक पुरानी कहावत है- "जब घर के भीतर आग लगी हो, तो ध्यान बाहर की दीवार पर खींच दो।" विश्व और भारत के राजनीतिक इतिहास का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञ अक्सर अपनी विफलताओं, जन-विद्रोह, आर्थिक बदहाली और सत्ता-विरोधी लहर (Anti-Incumbency) से जनता का ध्यान भटकाने के लिए 'राष्ट्रवाद' और 'बाहरी खतरे' का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान, चीन, रशिया, इजराइल, ईरान और अमेरिका इसका स्पष्‍ट उदाहरण है। पाकिस्तान में जब भी घरेलू तनाव रहा उसने भारत में बड़ा आतंकवादी हमला कराकर पाकिस्तानी जनता को सीमा पर खतरा दिखाया और लोगों को भारत के खिलाफ खड़ा किया।
 
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब हम इतिहास, राजनीति और वैश्विक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ग्रहों की चाल केवल व्यक्तियों पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों के भाग्य, जन-आंदोलनों और युद्ध की स्थितियों पर भी सीधा असर डालती है। वैदिक ज्योतिष में मंगल (अग्नि, सेना, युद्ध), शनि (जनता, आंदोलन, असंतोष), राहु (कूटनीति, भ्रम, अचानक घटनाएं) और गुरु (सत्ता, धर्म, न्याय) की स्थितियां देश-दुनिया में उथल-पुथल का मुख्य कारण बनती हैं। आइए, आपके दिए गए ऐतिहासिक घटनाक्रमों और 'ऑपरेशन सिंदूर' को ग्रह गोचर और ज्योतिषीय संकेतों से जोड़कर समझते हैं।
 

जन-आंदोलन और युद्ध का ज्योतिषीय संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि जनता का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल सेना, सत्ता के कड़े रुख तथा युद्ध का। जब भी शनि और मंगल का आमना-सामना (समसप्तक), युति (एक साथ होना) या षडाष्टक योग बनता है, तब देश में बड़ा जन-आक्रोश उत्पन्न होता है। जब सत्ता पर आंतरिक असंतोष (शनि-राहु का प्रभाव) भारी पड़ने लगता है, तब मेष, वृश्चिक या सिंह राशि में मंगल का गोचर राष्ट्रवाद की भावना को भड़काकर युद्ध या सैन्य कार्रवाई का वातावरण निर्मित कर देता है।
 

इतिहास के आईने में ग्रह गोचर और भारत का घटनाक्रम (1947 से 2026)

1. 1947-48: विभाजन और प्रथम कश्मीर युद्ध

ग्रह स्थिति: आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को कर्क राशि में सूर्य (लग्न में), चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि का एक बड़ा 'पंचग्रही योग' था। वहीं राहु वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में, गुरु तुला राशि में और केतु सिंह राशि में था।
ज्योतिषीय प्रभाव: राहु-शनि के प्रभाव ने भयंकर सांप्रदायिक तनाव और शरणार्थी संकट उत्पन्न किया। लेकिन सिंह राशि के प्रभाव ने सत्ता को मजबूत रखा, जिससे भारी आंतरिक उथल-पुथल के बावजूद जन-विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि ऊर्जा सीमा पर (युद्ध के रूप में) स्थानांतरित हो गई।
 

2. 1965: खाद्यान्न संकट, भाषा आंदोलन और युद्ध

ग्रह स्थिति: सितंबर 1965 में कुंभ राशि में शनि और सिंह राशि में राहु का आमना-सामना था। मंगल का क्रूर गोचर सीमाओं पर अशांति ला रहा था। लग्न में सूर्य और बुध की कन्या राशि में युति थी। वृषभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु था। तुला में शुक्र और मंगल की युति।
ज्योतिषीय प्रभाव: कुंभ का शनि जनता में भुखमरी और भाषा को लेकर उग्र असंतोष पैदा कर रहा था। जैसे ही मंगल-राहु का योग उग्र हुआ, भारत-पाक युद्ध छिड़ गया। ज्योतिष में इसे 'विष योग' से 'अंगारक योग' की ओर स्थानांतरण कहते हैं, जिसने पलक झपकते ही घरेलू आंदोलन को राष्ट्रीय एकजुटता में बदल दिया।
 

3. 1971: राजनीतिक ध्रुवीकरण और बांग्लादेश युद्ध

ग्रह स्थिति: 3 दिसंबर 1971 में गुरु और शनि के शुभ-अशुभ प्रभाव से देश में सत्ता का जबरदस्त ध्रुवीकरण हो रहा था। वृश्चिक राशि में मंगल का प्रभाव सेना को अदम्य साहस दे रहा था। मकर राशि में राहु, कर्क राशि में केतु, वृषभ राशि में शनि और चंद्र की युति, लग्न में गुरु और सूर्य की युति, धनु में दूसरे भाव में शुक्र और बुध की युति थी।
ज्योतिषीय प्रभाव: वृश्चिक (गुप्त रणनीति और परिवर्तन की राशि) में मंगल-गुरु के प्रभाव ने तत्कालीन सरकार को अभूतपूर्व शक्ति दी। विपक्षी आंदोलनों पर राहु का भ्रम और शनि का नियंत्रण हावी हो गया, जिससे पूरा देश सत्ता के पीछे खड़ा नजर आया।
 

4. 1999: कारगिल युद्ध और चुनावी अनिश्चितता

ग्रह स्थिति: 3 मई 1999 में लग्न में मेष राशि में शनि और सूर्य की युति, मीन में गुरु और बुध की युति, कर्क में राशि, मकर में केतु, तुला में मंगल, वृश्चिक में चंद्र (चंद्र शनि का षडाष्टक योग) और वृषभ में दूसरे भाव में शुक्र था। शनि और मंगल के कारण युद्ध हुआ।
ज्योतिषीय प्रभाव: 1 वोट से सरकार का गिरना शनि-राहु की अनिश्चितता का परिणाम था। लेकिन कारगिल में घुसपैठ के दौरान मंगल के मेष/वृश्चिक प्रभाव ने देश को सेना के समर्थन में खड़ा कर दिया, जिसने गिर चुकी सरकार को भी भावनात्मक और राजनीतिक मजबूती दी।
 

5. 2016 (सर्जिकल स्ट्राइक) व 2019 (बालाकोट): उथल-पुथल और राष्ट्रवाद

ग्रह स्थिति: 2016 में सिंह राशि में राहु-गुरु की 'गुरु चांडाल योग' युति और 2019 में धनु राशि में शनि-केतु-प्लूटो की युति थी।
ज्योतिषीय प्रभाव: जब-जब शनि का प्रभाव जनता में बेरोजगारी या आर्थिक असंतोष का माहौल बनाता है, तब-तब मंगल का गोचर अचानक से 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को मुख्य एजेंडे पर ला देता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह 'ध्यान भटकाव' (Diversion of Energy) का चक्र है।
 

2025-2026 का दौर: 'ऑपरेशन सिंदूर' और वैश्विक छात्र/जन-आंदोलन

वर्तमान कालखंड (2025-2026) ज्योतिषीय दृष्टि से युग परिवर्तन का समय माना जा रहा है:
ग्रह स्थिति: लग्न में सूर्य और बुध की युति मेष राशि में, मीन में राहु, शुक्र और शनि की युति, कन्या में केतु, कर्क में मंगल, सिंह में चंद्र और वृषभ में अतिचारी बृहस्पति का गोचर वैश्विक स्तर पर भ्रम, छद्म युद्ध और अचानक सैन्य ऑपरेशनों (जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर') को जन्म देता है।
कुंभ से मीन में शनि का प्रवेश और गुरु का अतिचारी गोचर: कुंभ/मीन का शनि दुनिया भर में 'युवा और छात्र शक्ति' को जागृत कर रहा है। आज जो सड़कें युवाओं और छात्रों के प्रदर्शनों से भरी हैं, यह शनि का स्थापित व्यवस्था के खिलाफ जन-आक्रोश है।
सिंह राशि में उग्र ग्रहों का प्रभाव: सिंह राशि सत्ता, राजा और शासन की प्रतीक है। जब-जब सिंह राशि पर मंगल या केतु का क्रूर प्रभाव पड़ता है, तब-तब दुनिया भर के नेता अपने देश के आंतरिक छात्र/जन-आंदोलनों को दबाने या शांत करने के लिए सीमाओं पर तनाव या सैन्य ऑपरेशनों का सहारा लेते हैं।
 

वर्ष 2027: भविष्य में आने वाला है बड़ा खतरा!

उपर यह देखा गया कि जब कि सूर्य ने लग्न में अपने शत्रु की राशि में या शनि से संयोग बनाया और उसी दौरान शनि ने मंगल के साथ संयोग बनाया तब तक भारत को बड़े युद्ध में जाना पड़ा है। आने वाला समय भी इसी की और इशारा कर रहा है। पिछले सारे युद्धों के समय जो ग्रह गोचर थे उसी तरह के ग्रह गोचर वर्तमान में बन रहे हैं। बड़े जन आंदोलन के बाद का पाकिस्तान से बड़ा युद्ध तय मानकर चलें।

युद्ध और जन-आंदोलन के 5 मुख्य ग्रह-गोचर:

 

1. शनि-मंगल का संबंध और क्रूर प्रभाव

जब-जब शनि और मंगल का योग, प्रत्यक्ष दृष्टि (समसप्तक) या षडाष्टक संबंध बनता है, तब-तब सीमा पर तनाव और युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मंगल सैन्य कार्रवाई को भड़काता है, जबकि शनि जनता में आक्रोश या अस्थिरता लाता है।
 

2. सूर्य का लग्न में प्रतिकूल स्थिति में होना या शनि से संयोग

लगभग हर युद्ध या बड़े संकट के समय सूर्य (जो कि सत्ता और राजा का कारक है) या तो लग्न में अपनी शत्रु राशि में स्थित होता है अथवा शनि के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध बनाता है। यह सत्ता पर भारी दबाव और अनिश्चितता का संकेत देता है।
 

3. राहु-केतु का प्रभाव और भ्रम का माहौल (अंगारक/चांडाल योग)

राहु या केतु का मंगल, शनि या गुरु के साथ संबंध बनना (जैसे गुरु चांडाल योग, राहु-मंगल का उग्र योग) कूटनीतिक भ्रम, अचानक घुसपैठ, छद्म युद्ध और 'अंगारक योग' जैसी परिस्थितियां निर्मित करता है, जो आंतरिक असंतोष को सीमावर्ती तनाव में बदल देती हैं।
 

4. शनि का जनता पर प्रभाव और जन-आक्रोश

शनि का कुंभ या मीन राशि में प्रवेश, या सिंह राशि के साथ संबंध देश-दुनिया में छात्र-शक्ति, युवा-आंदोलन, भुखमरी और बेरोजगारी को लेकर जन-विद्रोह खड़ा करता है।
 

5. सिंह राशि पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि

सिंह राशि शासन और सत्ता की प्रतीक है। जब भी इस पर मंगल, राहु या केतु का क्रूर प्रभाव पड़ता है, तब सत्ताधारी वर्ग आंतरिक असंतोष और जन-आंदोलनों को शांत करने या ध्यान भटकाने के लिए सीमाओं पर कड़े सैन्य कदम उठाने पर विवश होता है।
 
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