शनि वक्री होकर रेवती नक्षत्र में, क्या भारत में आने वाला है कोई बड़ा संकट? ज्योतिषीय संकेतों से जानें

Mundane Astrology: शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 मई 2026 को शनि ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है जहां वे 9 अक्टूबर तक रहेंगे। दूसरी ओर अब शनिदेव मीन राशि में ही 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री चाल चलेंगे। इस बड़े परिवर्तन के चलते देश और दुनिया में राजनीतिक हालात और ज्यादा खराब होने लगे हैं। क्या भारत में कोई बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? क्या कहते हैं ये ग्रह गोचर।

शनि की वक्री चाल और रेवती नक्षत्र का संयोग: भारत पर प्रभाव

1. ग्रह गोचर और वर्तमान स्थिति

शनि का मीन राशि व रेवती नक्षत्र में गोचर: शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 मई 2026 को शनि ने मीन राशि के अंतर्गत आने वाले रेवती नक्षत्र (27वाँ नक्षत्र, स्वामी: बुध) में प्रवेश किया है, जहाँ वे 9 अक्टूबर तक रहेंगे।

शनि की वक्री चाल: 27 जुलाई से 11 दिसंबर के दौरान शनि मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) चलेंगे।

राहु का गोचर: 30 जून को कुंभ राशि के राहु ने मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है, जहाँ वे 15 नवंबर 2027 तक रहेंगे।

अशुभ षडाष्टक योग: वर्तमान में गुरु/शुक्र (कर्क) का राहु (कुंभ) के साथ और केतु (सिंह) का शनि (मीन) के साथ 6-8 का संबंध (षडाष्टक योग) बन रहा है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।

2. राजनीतिक व प्रशासनिक प्रभाव

नीतिगत चुनौतियाँ व विरोध: स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार शनि का वक्रत्व लाभ भाव में घटित हो रहा है। सरकार द्वारा लागू की जाने वाली दूरगामी नीतियों और पुरानी रुकी हुई योजनाओं के अप्रत्याशित व प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं, जिससे आम जनता में असंतोष पनप सकता है।

नेतृत्व परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसले: कई राज्यों या बड़े पदों पर नेतृत्व परिवर्तन के योग हैं। पुरानी नीतियों के अंत के साथ नए युग की नीतियाँ लागू होंगी। न्याय व्यवस्था में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय या कानून आ सकते हैं, जिनका प्रभाव दशकों तक रहेगा।

सरकार की कठोर कार्रवाई: भारत और प्रधानमंत्री की कुंडली में मंगल की मजबूत स्थिति के कारण, सरकार आंदोलनों व अस्थिरता से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएगी।

3. सामाजिक व आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

जन-आंदोलन और असंतोष: मेदिनी ज्योतिष में शनि को जनता, मजदूर और न्याय का कारक माना जाता है। जब भी मिथुन राशि, बुध या शनि पीड़ित होते हैं, तब समाज में असंतोष बढ़ता है। शनि, मंगल और राहु के प्रभाव से छात्रों, श्रमिकों और आम नागरिकों के बीच बड़े पैमाने पर असंतोष, हिंसक आंदोलन और प्रदर्शनों के योग बनते हैं।

अंगारक/विस्फोटक प्रभाव: राहु का मंगल के नक्षत्र में होना और शनि-मंगल का प्रभाव देश में उथल-पुथल तथा आंतरिक अस्थिरता का संकेत देता है।

4. आर्थिक, कूटनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

आर्थिक व विकास दर में सुस्ती: वक्री शनि के प्रभाव से देश के विकास और आर्थिक सकारात्मकता के ग्राफ में कुछ समय के लिए रुकावट या सुस्ती आ सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ व सीमा सुरक्षा: कूटनीतिक मोर्चे पर पेचीदा स्थितियाँ बन सकती हैं, जिससे भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा और वीजा प्रक्रियाओं में कठिनाई होगी। आंतरिक अस्थिरता का लाभ शत्रु देश उठा सकते हैं, जिससे भारत की सीमाओं पर खतरा बढ़ सकता है।

मंथन का समय:

शनि का यह गोचर और वक्री कालखंड भारत के लिए एक "मंथन" का समय है। यह अल्पकालिक कठिनाइयाँ और प्रशासनिक चुनौतियाँ दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारत को एक अनुशासित और आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।