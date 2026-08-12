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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 12 August 2026 (14:42 IST)

15 अगस्त को कर्क में बुध और गुरु का गृहयुद्ध, मेष राशि के लोग बचकर रहें, अन्य राशि का क्या?

budh guru yuddha rashifal in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (14:52 IST)
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15 अगस्त 2026 को कर्क राशि में बुध और उच्च के गुरु (बृहस्पति) के बीच होने वाला ग्रह युद्ध सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और मानसिक उथल-पुथल लेकर आएगा। जल तत्व की राशि में यह संयोग मुख्य रूप से सोच-विचार, निर्णय लेने की क्षमता, व्यापार, शिक्षा और रिश्तों को प्रभावित करेगा।
 

क्या होता है गृहयुद्ध?

खगोलीय रूप से, 15 अगस्त के आसपास सुबह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा के आसमान में बुध और गुरु की युति (Conjunction) बेहद नजदीक दिखाई देगी, जिसे बाइनाकुलर (दूरबीन) की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। 15 अगस्त 2026 को कर्क राशि में बुध (Mercury) और गुरु (Jupiter) के बीच होने वाली खगोलीय और ज्योतिषीय स्थिति को ज्योतिष में "ग्रह युद्ध" (Planetary War) कहा जाता है।
 
वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार, जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई दो ग्रह एक ही राशि में बिल्कुल एक-दूसरे के करीब (आमतौर पर 1 डिग्री या उससे कम के अंतर पर या समान अंशों पर) आ जाते हैं, तो उनके बीच 'ग्रह युद्ध' की स्थिति बनती है। ज्योतिषीय गणना में माना जाता है कि ग्रह युद्ध में वही ग्रह विजेता होता है जो अक्षांश या दीप्ति में अधिक बलवान हो। चूंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के हैं, इसलिए इस स्थिति में गुरु का पलड़ा भारी रहता है।
 
आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर इस ग्रह युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा:
 

1. मेष राशि (Aries)

प्रभाव: चतुर्थ भाव में यह ग्रह युद्ध पारिवारिक मामलों में कुछ भ्रम या बहस की स्थिति पैदा कर सकता है।
सलाह: घर-परिवार या जमीन-जायदाद से जुड़े बड़े फैसले लेते समय अति-उत्साह या बहसबाजी से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

प्रभाव: तृतीय भाव में बुध-गुरु की निकटता आपके पराक्रम और संचार (Communication) में वृद्धि करेगी।
सलाह: छोटे भाई-बहनों से बातचीत में अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। नौकरी और व्यापारिक यात्राओं में सफलता मिलेगी, लेकिन दस्तावेज ध्यान से जांच लें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: द्वितीय (धन) भाव में यह योग अचानक धन लाभ के अवसर देगा, लेकिन वाणी में कठोरता या घमंड भी ला सकता है।
सलाह: आर्थिक मामलों में किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। परिवार के साथ वित्तीय मामलों पर चर्चा करते समय शांति बनाए रखें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

प्रभाव: आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में यह ग्रह युद्ध हो रहा है। मानसिक रूप से आप विचारों के अतिप्रवाह (Overthinking) और भ्रम का अनुभव कर सकते हैं।
सलाह: जल्दबाजी या भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें। गुरु की कृपा से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, लेकिन अहंकार से बचना होगा।
 

5. सिंह राशि (Leo)

प्रभाव: द्वादश (12वें) भाव में यह स्थिति अचानक खर्चों में बढ़ोतरी और विदेश से जुड़े कार्यों में तेजी संकेत देती है।
सलाह: बजट बनाकर चलें और कानूनी या कागजी मामलों में लापरवाही न बरतें। आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव रहेगा।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: एकादश (लाभ) भाव में यह संयोग आय के नए रास्ते खोलेगा। आपके पेशेवर संपर्क मजबूत होंगे।
सलाह: दोस्तों या व्यावसायिक साझेदारों के साथ पैसों या तर्कों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
 

7. तुला राशि (Libra)

प्रभाव: दशम (कर्म) भाव में यह ग्रह युद्ध करियर और कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव और नए अवसर ला सकता है।
सलाह: कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय अत्यधिक आत्मविश्वासी होने से बचें। अपने विचारों को स्पष्टता से रखें।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रभाव: नवम (भाग्य) भाव में उच्च के गुरु और बुध का यह संयोग उच्च शिक्षा, धार्मिक गतिविधियों और दूर की यात्राओं के योग बनाएगा।
सलाह: भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन किसी भी मुद्दे पर अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

प्रभाव: अष्टम भाव में यह स्थिति अचानक धन लाभ या शोध कार्यों में सफलता दिला सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है।
सलाह: शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से बचें। गुप्त बातों को उजागर न होने दें।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: सप्तम भाव में यह संयोग वैवाहिक जीवन और साझेदारी के व्यवसाय को प्रभावित करेगा।
सलाह: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ संवादहीनता (Communication Gap) न होने दें। तार्किक बहस रिश्ते बिगाड़ सकती है, इसलिए धैर्य रखें।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

प्रभाव: छठे भाव में यह योग आपको प्रतियोगिताओं और शत्रु पक्ष पर विजय दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
सलाह: खान-पान पर ध्यान दें और अनावश्यक वाद-विवाद से खुद को दूर रखें। कर्ज या लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

प्रभाव: पंचम भाव में यह ग्रह युद्ध शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष के लिए सकारात्मक परिणाम देगा।
सलाह: विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय लेने में भ्रमित न हों।
 

अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए उपाय:

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें: बुध और गुरु दोनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना सबसे उत्तम मानी जाती है।
पीले और हरे रंग का सही संतुलन: इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करें या किसी जरूरतमंद को चने की दाल/हल्दी का दान करें।
गाय को हरा चारा/गुड़ खिलाएं: इससे बुध-गुरु जनित मानसिक तनाव और भ्रम दूर होता है।
 
 
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