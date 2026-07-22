छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर लोकसभा में अखिलेश का सरकार पर हमला, पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?

अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संसद में विपक्ष को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जाता तो प्रधानमंत्री आवास तक जाने की नौबत नहीं आती। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया।

"यह मुद्दा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, यह मुद्दा युवाओं छात्र और नौजवानों का है। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? युवाओं के लिए सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं।"



- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/6k1kU9w0Lm — Samajwadi Party (@samajwadiparty) July 22, 2026 सपा नेता ने कहा कि छात्रों का मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि छात्र जब अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सड़क पर उतरेंगे। लोकतंत्र में युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। सपा नेता ने कहा कि छात्रों का मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि छात्र जब अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सड़क पर उतरेंगे। लोकतंत्र में युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए।

क्या सरकार और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हुआ है?

अखिलेश से नाराज हुए केसी वेणुगोपाल ?

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की इस टिप्पणी से नाराज दिखे। सदन स्थगित होते ही उनका सामना अखिलेश से हुआ तो उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। इस पर अखिलेश ने कहा कि इस्तीफे तो बाद में भी दिए जा सकते हैं लेकिन पहले हम छात्रों पर की गई बर्बरता पर सरकार से जवाब चाहते हैं।

अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संसद में विपक्ष को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जाता तो प्रधानमंत्री आवास तक जाने की नौबत नहीं आती। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया।