मंगल के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश से बदलेगा भाग्य, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना जाता है। जब भी मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो इसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन और राष्ट्र-दुनिया की हलचल पर देखने को मिलता है।

12 अगस्त 2026 को मंगल ग्रह एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है। मंगल ग्रह मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रात करीब 10 बजकर 42 मिनट पर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वर्तमान में मंगल मिथुन राशि में विराजमान हैं। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, ऐसे में मिथुन राशि में मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं कि मंगल के इस आर्द्रा नक्षत्र परिवर्तन से किन 5 राशियों का शानदार समय शुरू होने जा रहा है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह हैं। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल का यह गोचर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा।

लाभ: लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे और साहसिक फैसलों से व्यापार में धन लाभ होगा।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मंगल का यह गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। इससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा।

लाभ: नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति: नए निवेश या व्यापारिक समझौतों से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है।

3. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन एकादश (लाभ) भाव को प्रभावित करेगा, जो कि बेहद शुभ माना जाता है।

लाभ: आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से यह समय बहुत शानदार रहेगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पुराने निवेश से बड़ा फायदा होगा।

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में जाना भाग्य स्थान में सकारात्मक हलचल लाएगा।

लाभ: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा या दूर की यात्राओं के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति: संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ की संभावना है।

5. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करने वाला रहेगा।

लाभ: शेयर बाजार, ट्रेडिंग या जोखिम भरे निवेश से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी कार्यशैली में निखार आएगा जिससे आपकी आय बढ़ेगी।

मंगल के इस शुभ प्रभाव को और बढ़ाने के लिए उपाय:

मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का जाप करें।

गेहूं, तांबा या लाल वस्त्र का दान जरूरतमंदों को करें।